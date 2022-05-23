«Медсестер и капельниц может не хватить»: чем опасны для России оспа обезьян и холера — отвечают врачи

Люди вакцинированные или переболевшие натуральной оспой были иммунны к оспе обезьян, равно как и ко всем остальным. Сейчас, поскольку вакцину не ставят уже больше 40 лет , молодое поколение не вакцинировано и может заболевать, тем более что оспы передаются воздушно-капельным путем.



— Если заболевание начнет активно распространяться, то в системе здравоохранения могут появиться проблемы. Да, это не так заразно, как грипп или COVID-19, но никто не знает, как массово поведет себя вирус именно в человеческой популяции, особенно если начнет мутировать. Вирус оспы ДНК-содержащий — это значит, что он не будет мутировать как, например, ковид. От нее, как и практически от любой другой вирусной инфекции, нет эффективных препаратов, — замечает Андрей Поздняков.



При этом летальность от нее более 1%. Пузырьки, которые образовались на коже, нагнаиваются и возникает достаточно мощный вторичный бактериальный гнойный процесс. Умирают обычно от осложнений, уверен инфекционист.

