«Медсестер и капельниц может не хватить»: чем опасны для России оспа обезьян и холера — отвечают врачи
Можно ли защититься от этих вирусов и как они проявляются
Ситуация с коронавирусом по всей стране улучшилась, но всеобщее внимание вновь приковано к опасным инфекциям, которые на самом деле появились много лет назад. Холера и оспа — в частности, передающаяся от обезьян. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, как диагностировать эти заболевания и как от них защититься, насколько высок риск их распространения по России, как они проявляются и какой тест делает новосибирский «Вектор».
Оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное (передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Роспотребнадзор ее летальность оценивает в 1–11%.
Что произошло
В начале мая появились первые сообщения о случаях оспы обезьян — в Великобритании. К
Как рассказали журналисту НГС в пресс-службе Роспотребнадзора, после ликвидации натуральной оспы в
— Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%. В последние годы в европейских странах и США периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян, — уточнили в пресс-службе.
Вирусолог Сергей Нетесов замечает, что вирус оспы обезьян известен с
— То, что так сильно это выявилось в этом году, во-первых, связано с повышенным интересом людей к вирусным инфекциям во время пандемии. Во-вторых, видимо, с тем, что туристов после пандемийного спада стало много. Особенность этого года заключается еще и в том, что несколько зараженных, судя по всему, были людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией, у которых вероятность передачи инфекции половым путем значительно выше, — объясняет Сергей Нетесов.
Чтобы не допустить распространение этого заболевания в России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. В ведомстве отметили, что риск завоза инфекции оценивается как низкий.
— Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Чем отличается оспа обезьян
Оспа обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и натуральная оспа, которая была достаточно тяжелым заболеванием. Именно ее называли «черной смертью» и именно от нее повально прививали до
Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь».
— При этом натуральная оспа — единственный вирус, в борьбе с которым человечество одержало верх. О ее ликвидации было объявлено в
Люди вакцинированные или переболевшие натуральной оспой были иммунны к оспе обезьян, равно как и ко всем остальным. Сейчас, поскольку вакцину не ставят уже больше
— Если заболевание начнет активно распространяться, то в системе здравоохранения могут появиться проблемы. Да, это не так заразно, как грипп или COVID-19, но никто не знает, как массово поведет себя вирус именно в человеческой популяции, особенно если начнет мутировать. Вирус оспы ДНК-содержащий — это значит, что он не будет мутировать как, например, ковид. От нее, как и практически от любой другой вирусной инфекции, нет эффективных препаратов, — замечает Андрей Поздняков.
При этом летальность от нее более 1%. Пузырьки, которые образовались на коже, нагнаиваются и возникает достаточно мощный вторичный бактериальный гнойный процесс. Умирают обычно от осложнений, уверен инфекционист.
Какие симптомы у оспы и как ее диагностировать
Симптомы обезьяньей оспы — это температура различной степени интенсивности, появление характерной везикулезной сыпи на всей поверхности кожи.
— Пузырьки нагнаиваются и возникает вторичное инфицирование, от этого человек и умирает чаще всего. Кожа нестерильная, и те микроорганизмы, которые изначально на коже жили и с которыми человек справлялся, при поражении кожи вирусной инфекцией начинают быстро размножаться, вызывая гнойничковые поражения, — описывает Андрей Поздняков.
Пока в широком доступе нет тест-систем, диагностика может быть в клинике и по анамнезу.
Можно ли привиться?
Андрей Поздняков говорит, что прививки нет: вакцины от натуральной оспы перестали разрабатываться, а от обезьяньей оспы, естественно, пока не разрабатываются, так как заболевание не стало проблемой:
— Если вирус станет таким же заразным, как натуральная оспа, тогда разработают вакцину на основе ослабленного вируса натуральной оспы и будут прививать. Пока в этом нет необходимости. Усиление заразности маловероятно, но возможно. Вирус хоть и ДНК-содержащий, но тоже может мутировать.
Почему в
XXI
веке речь снова идет о холере и оспе?
На самом деле холера и оспа никуда не делись, проблема именно в том, что они имеют природный резервуар, объясняет Андрей Поздняков.
— Холерный эмбрион использует в качестве резервуара многие водоемы, преимущественно, конечно, в теплых странах. Юг России для этого тоже годится. Ее резервуар сложно контролировать, потому что вирус размножается в планктоне, соответственно, прекрасно обходится и без человека. Если человек ему попадается, то он использует и его организм как биорезервуар для размножения и последующего попадания в воду, — уточняет главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь».
Вспышки, продолжает врач, возникают потому, что из пресных водоемов забирается вода для бытовых нужд.
— Если из-за чрезвычайных ситуаций или катаклизмов, повлекших разрушение очистных сооружений, в этом процессе происходят сбои или люди вынуждены пить сырую воду, то возникает риск заражения холерным эмбрионом. То есть риск возникновения эпидемии холеры. Например, для варианта холеры Эль-Тор количество бессимптомных носителей может достигать 50%. То есть люди не будут иметь клинических проявлений болезни, но будут ее активно распространять фекально-оральным путем, — приводит пример инфекционист.
Для обезьяньей оспы источником будут обезьяны, механизм передачи — воздушно-капельный, но для передачи необходимы тесные контакты.
Какое из этих заболеваний может распространиться по России?
Андрей Поздняков считает, что прежде всего по России может распространиться холера, так как есть природные очаги:
— Обезьянья оспа, конечно, теоретически возможна, но для этого должен совпасть ряд факторов. Вирус должен мутировать, а это маловероятно. Хотя, как показывает практика, возможно. Вирус должен быть занесен на территорию страны, причем массово. Пока таких случаев не зафиксировано. Попадание вируса должно произойти в интактную большую популяцию — это молодежь. Люди возраста 40+ в подавляющем большинстве вакцинированы от натуральной оспы, а значит, иммунноустойчивы и к обезьяньей.
А холера, дополняет врач, может распространиться.
Как выявить холеру
У холеры, акцентирует внимание Андрей Поздняков, основной симптом — профузная диарея, при тяжелом течении человек теряет до
— Лихорадка может быть, но она некритична, рвота тоже может присутствовать, но не как правило. Основное — это выраженный диарейный синдром с характерным видом стула. В таких случаях человек быстро впадает в гиповалемический шок, который обусловлен дефицитом жидкости. Дальше последовательно поражаются почки, мозг, что приводит к летальным исходам, — дополняет эксперт.
Лечение холеры достаточно простое, уверяет врач, — нужно «вливать в человека больше чем из него выливается» любыми методами: через рот или с помощью инфузионной терапии. Антибиотики нужны только в тяжелых случаях.
— Как правило, в легких и среднетяжелых случаях антибиотикотерапия не нужна. Главное — восполнять потерю жидкостей и электролитов — натрий, калий, хлор. Другой вопрос, что если идет массивное поступление таких пациентов, то рук медсестер и капельниц может просто не хватить, поэтому вспышек холеры боятся, так как лечение хоть и простое, но достаточно трудоемкое, — уверяет Андрей Поздняков.
Роспотребнадзор объяснил журналисту НГС, что на сегодняшний день случаев холеры в России нет:
— Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019–2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось.
Для диагностики холеры нужно взять биоматериал на бактериологический посев.
— От холеры защититься достаточно просто — пить кипяченую или чистую фильтрованную воду, не умываться водой из сомнительных источников, тем более не заглатывать ее. Плюс своевременное выявление таких пациентов, если они появились на территории страны и их изоляция, — подытожил Андрей Поздняков.
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