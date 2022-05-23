СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 58.89
eur 60.90
Тема дняСемья живет над бездной, мэрия не видит проблемы
Все новости
Все новости
Подробности

«Медсестер и капельниц может не хватить»: чем опасны для России оспа обезьян и холера — отвечают врачи

Можно ли защититься от этих вирусов и как они проявляются

191
При оспе бывают лихорадка и сыпь — именно в период появления сыпи человек остро заразен

При оспе бывают лихорадка и сыпь — именно в период появления сыпи человек остро заразен

Поделиться

Ситуация с коронавирусом по всей стране улучшилась, но всеобщее внимание вновь приковано к опасным инфекциям, которые на самом деле появились много лет назад. Холера и оспа — в частности, передающаяся от обезьян. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, как диагностировать эти заболевания и как от них защититься, насколько высок риск их распространения по России, как они проявляются и какой тест делает новосибирский «Вектор».

Оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное (передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Роспотребнадзор ее летальность оценивает в 1–11%.

Что произошло


В начале мая появились первые сообщения о случаях оспы обезьян — в Великобритании. К 20 мая болезнь выявлена порядка в 10 странах, таких как Испания, Португалия, Франция. После этого Всемирная организация здравоохранения собрала срочное совещание по этому поводу.

Как рассказали журналисту НГС в пресс-службе Роспотребнадзора, после ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов (семейство вирусов животных, объединяющее самые крупные ДНК-содержащие вирусы. — Прим. ред.).

— Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%. В последние годы в европейских странах и США периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян, — уточнили в пресс-службе.

Сейчас новосибирский «Вектор» сделал специальную тест-систему

Сейчас новосибирский «Вектор» сделал специальную тест-систему

Поделиться

Вирусолог Сергей Нетесов замечает, что вирус оспы обезьян известен с 70-х годов прошлого века, и, судя по всему, он существовал многие столетия. Когда его выявили, то частота случаев заболеваний была несколько десятков в год. Как правило, у жителей Африки и тех туристов, которые тесно контактировали с обезьянами и грызунами.

— То, что так сильно это выявилось в этом году, во-первых, связано с повышенным интересом людей к вирусным инфекциям во время пандемии. Во-вторых, видимо, с тем, что туристов после пандемийного спада стало много. Особенность этого года заключается еще и в том, что несколько зараженных, судя по всему, были людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией, у которых вероятность передачи инфекции половым путем значительно выше, — объясняет Сергей Нетесов.

Чтобы не допустить распространение этого заболевания в России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. В ведомстве отметили, что риск завоза инфекции оценивается как низкий.

— Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Чем отличается оспа обезьян


Оспа обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и натуральная оспа, которая была достаточно тяжелым заболеванием. Именно ее называли «черной смертью» и именно от нее повально прививали до 80-го года прошлого столетия, подчеркивает инфекционист Андрей Поздняков.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь».

— При этом натуральная оспа — единственный вирус, в борьбе с которым человечество одержало верх. О ее ликвидации было объявлено в 80-х годах ХХ века. По сути, оспа обезьян — это родственник. Исходя из названия, болеют ей, действительно, обезьяны, но иногда она передается от человека к человеку. Я думаю, что вот это «иногда» случается довольно часто, так как выросло целое поколение, которое было не привито от натуральной оспы. Здесь, скорее, существует перекрестный родовой иммунитет, — добавляет он.

Летальность от оспы обезьян составляет более 1%

Летальность от оспы обезьян составляет более 1%

Поделиться

Люди вакцинированные или переболевшие натуральной оспой были иммунны к оспе обезьян, равно как и ко всем остальным. Сейчас, поскольку вакцину не ставят уже больше 40 лет, молодое поколение не вакцинировано и может заболевать, тем более что оспы передаются воздушно-капельным путем.

— Если заболевание начнет активно распространяться, то в системе здравоохранения могут появиться проблемы. Да, это не так заразно, как грипп или COVID-19, но никто не знает, как массово поведет себя вирус именно в человеческой популяции, особенно если начнет мутировать. Вирус оспы ДНК-содержащий — это значит, что он не будет мутировать как, например, ковид. От нее, как и практически от любой другой вирусной инфекции, нет эффективных препаратов, — замечает Андрей Поздняков.

При этом летальность от нее более 1%. Пузырьки, которые образовались на коже, нагнаиваются и возникает достаточно мощный вторичный бактериальный гнойный процесс. Умирают обычно от осложнений, уверен инфекционист.

Какие симптомы у оспы и как ее диагностировать


Симптомы обезьяньей оспы — это температура различной степени интенсивности, появление характерной везикулезной сыпи на всей поверхности кожи.

— Пузырьки нагнаиваются и возникает вторичное инфицирование, от этого человек и умирает чаще всего. Кожа нестерильная, и те микроорганизмы, которые изначально на коже жили и с которыми человек справлялся, при поражении кожи вирусной инфекцией начинают быстро размножаться, вызывая гнойничковые поражения, — описывает Андрей Поздняков.

Пока в широком доступе нет тест-систем, диагностика может быть в клинике и по анамнезу.

Вакцины именно от оспы обезьян нет

Вакцины именно от оспы обезьян нет

Поделиться

Можно ли привиться?


Андрей Поздняков говорит, что прививки нет: вакцины от натуральной оспы перестали разрабатываться, а от обезьяньей оспы, естественно, пока не разрабатываются, так как заболевание не стало проблемой:

— Если вирус станет таким же заразным, как натуральная оспа, тогда разработают вакцину на основе ослабленного вируса натуральной оспы и будут прививать. Пока в этом нет необходимости. Усиление заразности маловероятно, но возможно. Вирус хоть и ДНК-содержащий, но тоже может мутировать.

Почему в

XXI

веке речь снова идет о холере и оспе?



На самом деле холера и оспа никуда не делись, проблема именно в том, что они имеют природный резервуар, объясняет Андрей Поздняков.

— Холерный эмбрион использует в качестве резервуара многие водоемы, преимущественно, конечно, в теплых странах. Юг России для этого тоже годится. Ее резервуар сложно контролировать, потому что вирус размножается в планктоне, соответственно, прекрасно обходится и без человека. Если человек ему попадается, то он использует и его организм как биорезервуар для размножения и последующего попадания в воду, — уточняет главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь».

Вспышки, продолжает врач, возникают потому, что из пресных водоемов забирается вода для бытовых нужд.

— Если из-за чрезвычайных ситуаций или катаклизмов, повлекших разрушение очистных сооружений, в этом процессе происходят сбои или люди вынуждены пить сырую воду, то возникает риск заражения холерным эмбрионом. То есть риск возникновения эпидемии холеры. Например, для варианта холеры Эль-Тор количество бессимптомных носителей может достигать 50%. То есть люди не будут иметь клинических проявлений болезни, но будут ее активно распространять фекально-оральным путем, — приводит пример инфекционист.

Для обезьяньей оспы источником будут обезьяны, механизм передачи — воздушно-капельный, но для передачи необходимы тесные контакты.

От натуральной оспы ранее большая часть людей была вакцинирована

От натуральной оспы ранее большая часть людей была вакцинирована

Поделиться

Какое из этих заболеваний может распространиться по России?


Андрей Поздняков считает, что прежде всего по России может распространиться холера, так как есть природные очаги:

— Обезьянья оспа, конечно, теоретически возможна, но для этого должен совпасть ряд факторов. Вирус должен мутировать, а это маловероятно. Хотя, как показывает практика, возможно. Вирус должен быть занесен на территорию страны, причем массово. Пока таких случаев не зафиксировано. Попадание вируса должно произойти в интактную большую популяцию — это молодежь. Люди возраста 40+ в подавляющем большинстве вакцинированы от натуральной оспы, а значит, иммунноустойчивы и к обезьяньей.

А холера, дополняет врач, может распространиться.

Как выявить холеру

У холеры, акцентирует внимание Андрей Поздняков, основной симптом — профузная диарея, при тяжелом течении человек теряет до 1 литра жидкости за час. Такая диарея ведет к очень быстрому обезвоживанию, все остальные симптомы вторичны.

— Лихорадка может быть, но она некритична, рвота тоже может присутствовать, но не как правило. Основное — это выраженный диарейный синдром с характерным видом стула. В таких случаях человек быстро впадает в гиповалемический шок, который обусловлен дефицитом жидкости. Дальше последовательно поражаются почки, мозг, что приводит к летальным исходам, — дополняет эксперт.

Лечение холеры достаточно простое, уверяет врач, — нужно «вливать в человека больше чем из него выливается» любыми методами: через рот или с помощью инфузионной терапии. Антибиотики нужны только в тяжелых случаях.

— Как правило, в легких и среднетяжелых случаях антибиотикотерапия не нужна. Главное — восполнять потерю жидкостей и электролитов — натрий, калий, хлор. Другой вопрос, что если идет массивное поступление таких пациентов, то рук медсестер и капельниц может просто не хватить, поэтому вспышек холеры боятся, так как лечение хоть и простое, но достаточно трудоемкое, — уверяет Андрей Поздняков.

Роспотребнадзор объяснил журналисту НГС, что на сегодняшний день случаев холеры в России нет:

— Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019–2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось.

Для диагностики холеры нужно взять биоматериал на бактериологический посев.

— От холеры защититься достаточно просто — пить кипяченую или чистую фильтрованную воду, не умываться водой из сомнительных источников, тем более не заглатывать ее. Плюс своевременное выявление таких пациентов, если они появились на территории страны и их изоляция, — подытожил Андрей Поздняков.

Ранее мы рассказывали, как не спутать боррелиоз с диареей и как в Новосибирске можно проверить клеща на разные инфекции.

По теме

«Вектор»вирусыхолераоспаоспа обезьян
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2