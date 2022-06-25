Роспотребнадзор предостерег новосибирцев от купания в Обском море из-за высокой концентрации бактерий
Самая неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация — в Советском районе Новосибирска
Социально-гигиенический мониторинг качества воды на пляже «Звезда», на пляже парка культуры и отдыха «У моря Обского» и Центральном пляже Академгородка выявил значительное превышение предельно допустимой концентрации бактерий. Об этом со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
— Купание в такой воде может быть опасно для здоровья, поэтому горожан просят воздержаться от купания в водохранилище, — цитирует мэрия рекомендации Роскомнадзора.
Сейчас в Новосибирске работают шесть пляжей. Пять из них (относятся к паркам «У моря Обского» и «Бугринская Роща») — муниципальные, один — «Звезда» — коммерческий. На их территории можно отдыхать, но заходить в воду не рекомендуется.
Недалеко от Новосибирска можно найти дешевые базы отдыха, где есть пляжи, бассейны и развлечения. Читайте, сколько стоит их посещение, в подборке НГС.