5 утренних привычек, которые помогают сбросить лишний вес

Летом спать до обеда — это практически преступление. Само солнце, которое встает значительно раньше, чем осенью и зимой, будто подталкивает нас проснуться и заняться собой, рассказывает «Доктор Питер».



— Здоровое питание и тренировки работают на контроль веса, а изменение утренних ритуалов может ускорить этот процесс, — уверены эксперты, и их выводы подтверждают исследования.

