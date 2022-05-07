Мытье пола — 2 яйца, глажка — треть шоколадки: сколько калорий можно сжечь, делая уборку в доме

Робот-пылесос, посудомойка и стиральная машинка, приборы, без хозяйки намывающие окна, — все эти умные домашние помощники очень упрощают нашу жизнь. Но есть у них и очень большой минус — двигаться мы благодаря им стали гораздо меньше, рассказывает «Доктор Питер». Куда как приятнее попивать кофе в мягком кресле и прикрикивать на робота «Доби», потерявшего док-станцию, чем бегать по комнатам с пылесосом.



Но физической активности много не бывает, особенно если у вас сидячая работа и нет привычки регулярно заниматься спортом. Так что домашние дела — это реальная альтернатива спортзалу, особенно если вы задались целью похудеть. У этого способа есть даже двойное преимущество: не нужно покупать абонемент на фитнес и подстраиваться под время занятий.

