Как организм предупреждает о риске инфаркта мозга: названы 4 признака

Ишемический инсульт, или иначе — инфаркт мозга, возникает, когда нарушается кровоснабжение части головного мозга: его клетки начинают отмирать, не получая необходимые им кислород и питательные вещества. На него приходится около 85 процентов всех инсультов, рассказывает «Доктор Питер».



Для профилактики инсульта советуют следить за питанием и образом жизни, проходить регулярные обследования. Но также важно знать симптомы смертельно опасного состояния и возможные предвестники, чтобы не упустить драгоценное время.

