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Число случаев ковида уменьшилось за неделю на 17% в Новосибирской области

За последние сутки коронавирусом в Новосибирской области заразилось 186 человек

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На 17% снизилось количество заражения коронавирусом

На 17% снизилось количество заражения коронавирусом

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В Новосибирской области за прошедшую неделю было выявлено 1421 новый случай заражения коронавирусом. Это на 17% меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом на оперативном совещании 11 апреля сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— По-прежнему наибольшее количество заболевших в городе Новосибирске — составляет 67%. Несмотря на то что мы видим еженедельное уменьшение заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее все профилактические мероприятия надо продолжать, — рассказал Александр Щербатов.

Министр здравоохранения Константин Хальзов, уточнил, что за прошедшие сутки было выявлено 186 новых случаев коронавируса.

— За последние сутки потребовалась госпитализация 18 людям с подозрением на пневмонию и ковидную инфекцию. Коечный фонд достаточен. Находятся на койках 719 пациентов, — сообщил Константин Хальзов.

31 марта в Новосибирской области отменили масочный режим из-за снижения заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе ношение масок носит рекомендательный, а не обязательный характер. И если многие жители города обрадовались такому решению, то не все эксперты разделяют это чувство. Потому что маски защищали не только от ковида, но и от других респираторно-вирусных заболеваний. Медицинский обозреватель НГС узнала у экспертов, к чему может привести отмена масок.

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