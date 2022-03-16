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48-летняя женщина скончалась от ковида в Новосибирской области

Всего за сутки умерли 14 человек с этим диагнозом

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В отделениях реанимации находятся 212 человек. На ИВЛ — 33 пациента

В отделениях реанимации находятся 212 человек. На ИВЛ — 33 пациента

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За прошедшие сутки в Новосибирске выявили 529 новых случаев коронавируса, 905 выздоровели, 14 человек скончались. Среди них есть 48-летняя женщина.

— Скончались 14 пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 74 года, 79 лет, 85 лет и женщины в возрасте 48 лет, 51 год, 60 лет, 61 год, 62 года, 66 лет, 76 лет, 80 лет, 85 лет, 93 года, — сообщили в оперштабе области.

Всего в регионе от коронавируса умерли 5208 человек. В отделениях реанимации находятся 212 человек. На ИВЛ — 33 пациента.

Согласно официальной статистике, ситуация с ковидом в регионе улучшается. Власти начали постепенно снимать ограничительные меры. Вчера в Новосибирской области заявили об отмене требования QR-кодов в театрах, цирке, гостиницах, детских центрах и на спортивных мероприятиях. Сегодня губернатор сообщил, что готовится отмена масочного режима.

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медицинакоронавирус в Новосибирскековид
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