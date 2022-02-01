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Новый вертолет санавиации отправили в Новосибирск

Вертолет Ми-8МТВ-1 может развивать скорость до 250 км в час

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Первый вертолет Ми-8 для санавиации появился в Новосибирске в 2019 году

Первый вертолет Ми-8 для санавиации появился в Новосибирске в 2019 году

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В Новосибирск отправили новый вертолет для Национальной службы санитарной авиации (НССА). Об этом сообщили в холдинге «Вертолеты России». В Новосибирск прибудет вертолет Ми-8МТВ-1, который создали на Казанском вертолетном заводе.

— Развитие санавиации повышает качество, скорость и доступность медицинских услуг, особенно в удаленных районах. Поставки современных вертолетов для НССА набрали хороший темп, отгрузки происходят регулярно. Еще шесть машин, которые переданы для нужд НССА, будут нести службу в самых разных регионах страны: «Ансаты» отправились в Великий Новгород, Беслан и Орел, а Ми-8МТВ-1 — в Новосибирск, Петрозаводск и Барнаул, — передали слова исполнительного директора Госкорпорации Ростех Олега Евтушенко в пресс-службе «Вертолеты России».

Новый Ми-8МТВ-1, как сообщают на сайте «Вертолеты России», укомплектован 22 сиденьями и дополнительными подвесными и внутренним топливными баками. Сам вертолет может развивать скорость до 250 км/ч. Его дальность полета — 1150 километров. Особенность этого вертолета в том, что он может быть использован практически во всех климатических условиях.

Первые вертолеты для санавиации в Новосибирске появились в 2019 году. Перед очередным полетом Ми-8 сфотографировали корреспонденты НГС.

На прошлой неделе стало известно, что одного из пострадавших в Купино перевозили на вертолете в Новосибирск.

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