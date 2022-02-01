Новый вертолет санавиации отправили в Новосибирск

В Новосибирск отправили новый вертолет для Национальной службы санитарной авиации (НССА). Об этом сообщили в холдинге «Вертолеты России». В Новосибирск прибудет вертолет Ми-8МТВ-1, который создали на Казанском вертолетном заводе.

— Развитие санавиации повышает качество, скорость и доступность медицинских услуг, особенно в удаленных районах. Поставки современных вертолетов для НССА набрали хороший темп, отгрузки происходят регулярно. Еще шесть машин, которые переданы для нужд НССА, будут нести службу в самых разных регионах страны: «Ансаты» отправились в Великий Новгород, Беслан и Орел, а Ми-8МТВ-1 — в Новосибирск, Петрозаводск и Барнаул, — передали слова исполнительного директора Госкорпорации Ростех Олега Евтушенко в пресс-службе «Вертолеты России».