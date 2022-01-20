В Шерегеше ввели систему QR-кодов

Сегодня, 20 января, на горнолыжном курорте Шерегеш вводят систему QR-кодов. Об этом в своем видеообращении сказал руководитель дирекции Шерегеша Алексей Стоянов.

Ролик опубликовали в паблике «Шерегеш — горнолыжный курорт» во «ВКонтакте».

— Вновь медики констатируют всплеск заболеваемости коронавирусом. Мы все надеялись, что ковид отступит и будут продлены работы без ограничений, но этого не произошло. Я знаю, что распоряжение готовилось, но всплеск заболеваемости. Мы с вами пройдем это испытание. Сейчас нужно позаботиться о наших гостях, сообщить им о том, что у нас действуют ограничения на курорте. Хочется пожелать, чтобы вы берегли себя, своих коллег и думали о наших гостях. Переживем, — сказал Алексей Стоянов.