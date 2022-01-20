В Шерегеше ввели систему QR-кодов

Сегодня, 20 января, на горнолыжном курорте Шерегеш вводят систему QR-кодов. Об этом в своем видеообращении сказал руководитель дирекции Шерегеша Алексей Стоянов.
Ролик опубликовали в паблике «Шерегеш — горнолыжный курорт» во «ВКонтакте».
— Вновь медики констатируют всплеск заболеваемости коронавирусом. Мы все надеялись, что ковид отступит и будут продлены работы без ограничений, но этого не произошло. Я знаю, что распоряжение готовилось, но всплеск заболеваемости. Мы с вами пройдем это испытание. Сейчас нужно позаботиться о наших гостях, сообщить им о том, что у нас действуют ограничения на курорте. Хочется пожелать, чтобы вы берегли себя, своих коллег и думали о наших гостях. Переживем, — сказал Алексей Стоянов.
В посте уточнили, что коды потребуются при заселении в гостиницы, посещении кафе, спортивных объектов, спа-салонов, детских площадок, кинотеатров и ночных клубов. Если QR-кода нет, можно предоставить отрицательный ПЦР-тест (действителен 48 часов с момента выдачи), справку о медотводе или справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. Документы можно предоставить в электронном или бумажном виде.
СЮЖЕТ
Детям до 18 лет медицинские документы при заселении не требуются.
Иностранцам необходимо установить приложение «Путешествую без COVID-19», в котором будет отрицательный результат теста ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до заезда.
Кроме того, с 20 января на курорте возобновляется действие ограничительных мероприятий: с 23:00 до 06:00 запрещены развлекательные мероприятия; работа общепита, за исключением обслуживания навынос, доставки заказов, обслуживания в объектах дорожного сервиса, на территории аэропортов, авто- и ж/д вокзалов.
В ноябре мы рассказывали, как начался сезон на курорте.