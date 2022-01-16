«Если бы застрял в сердце, то это мгновенная смерть»: 23-летний новосибирец удивил врачей тромбом в легких

23-летний сын новосибирца Алексея заболел ОРВИ, а в итоге оказался в больнице с тромбоэмболией легочной артерии — ТЭЛА. Тромб застрял в легких, они начали постепенно отмирать, при этом снимки показывали пневмонию. Врачи поставили правильный диагноз и спасли парня. Это было в конце 2019 года, и только потом, когда в регионе стали официально регистрировать коронавирус, Алексей понял, чем, вероятно, переболел его сын и откуда у него тромб. Возможно ли это и как диагностировать ТЭЛА, узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
Сын новосибирца Алексея заболел в конце ноября — начале декабря 2019 года ОРВИ — кашель, температура. Пролежал неделю дома, но ничего не менялось. Родители забеспокоились, что для обычной инфекции это уже долго. Поехали в частную клинику, сделали рентген, который показал двухстороннюю пневмонию. Врач сразу же выписала направление на госпитализацию.
По словам Алексея, в тот же день сына положили в горбольницу и начали лечить антибиотиками, но они не помогали. Препараты несколько раз меняли, но эффекта по-прежнему не было: температура — 39 и кашель.
— Две недели он так полежал, а потом им заинтересовалась заведующая отделением. Отвезли его на КТ и обнаружили тромбоэмболию легочной артерии. Она меня вызвала в больницу и в разговоре удивлялась, откуда это у 23-летнего парня. Это был первый такой случай в ее практике — за более чем 40 лет работы. Вся верхняя часть легких поражена. Врач предположила, что тромб где-то оторвался, прошел по артерии через сердце и застрял уже в легких. Если бы застрял в сердце, то это мгновенная смерть. На рентгене показывалось, что это пневмония, а на самом деле уже легкие стали отмирать от недостатка кислорода.
После постановки такого диагноза сыну Алексея назначили антикоагулянты, и он пошел на поправку.
— Ему делали УЗИ разных частей тела — искали источник тромба. Конечно, ничего не нашли. После этого он наблюдался у врача по крови, потому что она изменилась, и пил еще полгода таблетки для ее восстановления. А когда мы узнали про ковид, его симптомы и течение болезни, то, конечно же, обратили внимание на 100%-ное совпадение с тем, как он болел. У меня были еще знакомые, которые считают, что раньше переболели коронавирусом, чем он официально был зарегистрирован в Новосибирской области.
Что говорят врачи
Таисия Граничная, терапевт, кардиолог центра семейной медицины «Здравицы», поясняет, что тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — это закупорка (окклюзия) ствола или основных ветвей легочной артерии частичками тромба, сформировавшимися в венах большого круга кровообращения или правых камерах сердца и занесенными в легочную артерию с током крови.
Главные симптомы ТЭЛА — внезапное развитие одышки, увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия), учащение дыхания, боли в области груди, кашель, кровохарканье.
— ТЭЛА относится к категории жизнеугрожающих состояний, поэтому прогноз пациента с ТЭЛА зависит от того, насколько быстро после установки диагноза начаты полноценные лечебные мероприятия, от наличия сопутствующих заболеваний. Если лечение проводится правильно и своевременно, прогноз будет хорошим и большинство пациентов может полностью выздороветь, — говорит терапевт.
Татьяна Граничная напоминает, что коронавирусная инфекция является фактором, провоцирующим тромбозы, причем как венозные, так и артериальные:
— При тромбозе легочных вен при коронавирусе могут возникать симптомы, сходные с проявлениями ТЭЛА. Поэтому вполне вероятно, что кто-то мог переболеть и в декабре 2019 года, особенно если в анамнезе есть какие-то указания о пребывании за границей либо о контакте с теми, кто был. Ведь, как мы помним, источником коронавирусной инфекции всё же является Китай.
Татьяна Овсянникова, главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1», замечает, что ТЭЛА может быть в любом возрасте при различной патологии:
— Если говорить о развитии тромбоэмболии при коронавирусе, то врачи во всем мире сначала пытались уничтожить сам возбудитель, а сейчас основные наши силы сконцентрированы на последствиях и осложнениях. Основная мишень ковида — это легкие человека: сначала оккупируются верхние дыхательные пути и носоглотка, потом постепенно опускается. Примерно треть больных с осложнениями в виде воспаления легких на сегодняшний день не выживает. Вирус оставляет рубцы на соединительной ткани, которые приводят к затруднению дыхания. У пациентов бывает еще отек легких и тромбозы.
Врач отмечает, что первыми об обилии тромбов в легких при ковиде заговорили итальянцы. По ее словам, сейчас коронавирус сначала бьет по иммунитету, а потом уже появляются осложнения в виде тромбов.
— На сегодняшний день каждый четвертый пациент с коронавирусом, поступивший в отделение реанимации, имеет признаки ТЭЛА. Постельный режим тоже повышает риск развития тромбоэмболии конечностей.
Ранее мы рассказывали историю спасения сибирячки, у которой во время родов оторвался тромб — до этого она переболела ковидом.