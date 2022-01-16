«Если бы застрял в сердце, то это мгновенная смерть»: 23-летний новосибирец удивил врачей тромбом в легких

Сын новосибирца Алексея заболел в конце ноября — начале декабря 2019 года ОРВИ — кашель, температура. Пролежал неделю дома, но ничего не менялось. Родители забеспокоились, что для обычной инфекции это уже долго. Поехали в частную клинику, сделали рентген, который показал двухстороннюю пневмонию. Врач сразу же выписала направление на госпитализацию.



По словам Алексея, в тот же день сына положили в горбольницу и начали лечить антибиотиками, но они не помогали. Препараты несколько раз меняли, но эффекта по-прежнему не было: температура — 39 и кашель.



— Две недели он так полежал, а потом им заинтересовалась заведующая отделением. Отвезли его на КТ и обнаружили тромбоэмболию легочной артерии. Она меня вызвала в больницу и в разговоре удивлялась, откуда это у 23-летнего парня. Это был первый такой случай в ее практике — за более чем 40 лет работы. Вся верхняя часть легких поражена. Врач предположила, что тромб где-то оторвался, прошел по артерии через сердце и застрял уже в легких. Если бы застрял в сердце, то это мгновенная смерть. На рентгене показывалось, что это пневмония, а на самом деле уже легкие стали отмирать от недостатка кислорода.

