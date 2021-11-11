«Три дня в коме»: у мамы двойняшек во время родов оторвался тромб — это было последствием ковида

В 30 лет у меня появился первый сыночек. Муж был согласен только на двоих детей, о третьем даже слышать не хотел. И вот наступает моя вторая беременность, и я узнаю, что у нас будут двойняшки. Для нас это было просто шоком, а для меня и волшебством: моя мечта сбывается.



Беременность протекала хорошо, только были небольшие проблемы с густотой крови. Я всё ждала 36-й недели, думала, что главное — доносить до этого срока. Вычитала, что на этой неделе дети уже доношенные и можно рожать.



И вот мои мысли воплощаются в реальность: 36-я неделя, у меня начинаются схватки, я веселая, радостная проживаю ночь в схватках и утром еду в роддом. Поехала в ЦКБ в Академгородок, потому что был насморк и температура 37. В этот день пришел положительный тест на ковид.



Меня определяют в бокс, останавливают схватки капельницами. Врачи говорят, что еще нужно немного доносить. Три дня я была под капельницей, а вечером 24 октября 2020 года при осмотре акушерка увидела, что раскрытие уже 8 сантиметров и надо срочно рожать!

