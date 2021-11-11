«Три дня в коме»: у мамы двойняшек во время родов оторвался тромб — это было последствием ковида

У жительницы Новосибирска из-за ковида во время родов оторвался тромб
Накануне родов у сибирячки Татьяны Сапожниковой диагностировали коронавирусную инфекцию: всё началось с субфебрильной температуры, а закончилось оторвавшимся тромбом и комой. Как врачи боролись за жизнь многодетной мамы и почему они называют ее выздоровление настоящим чудом — Татьяна рассказала НГС свою историю. Далее — от первого лица.
«Надо срочно рожать»
2020 год отличился очень важными событиями для нашей семьи, в которых было чудо, волшебство, благородство, доброта. Я встретила людей, которых до последних дней буду благодарить. А началось всё с моих слов: «Я буду мамой троих детей», — кричала я на работе, будучи еще не замужем и не имея первого сынишку. Не знаю как, но у меня будет трое детей, говорила я.
В 30 лет у меня появился первый сыночек. Муж был согласен только на двоих детей, о третьем даже слышать не хотел. И вот наступает моя вторая беременность, и я узнаю, что у нас будут двойняшки. Для нас это было просто шоком, а для меня и волшебством: моя мечта сбывается.
Беременность протекала хорошо, только были небольшие проблемы с густотой крови. Я всё ждала
И вот мои мысли воплощаются в реальность:
Меня определяют в бокс, останавливают схватки капельницами. Врачи говорят, что еще нужно немного доносить. Три дня я была под капельницей, а вечером 24 октября 2020 года при осмотре акушерка увидела, что раскрытие уже 8 сантиметров и надо срочно рожать!
«Могу умереть, если не задышу»
Я очень обрадовалась, но радость была минутная: мне сказали, что нужно делать кесарево. А я, к сожалению, настроила себя только на естественные роды, и для меня это было шоком. Заведующая Елена Сергеевна сказала: «Первого родишь, второго — нет. Принимай решение». И я, конечно же, сразу согласилась на кесарево, я так сильно мечтала и ждала этих малышей. А потом всё как в тумане…
И вот я слышу радостные слова: «Таня, у тебя родились прекрасные мальчишки», но я, к сожалению, радоваться не смогла. Мне очень резко стало плохо. Я машу головой, пытаюсь донести, что мне очень плохо, потом меня бьют по щекам, а я ничего не чувствую. Слышу только: «Таня, тебя перевозят в областную больницу».
Иногда я чувствую, что не хватает воздуха, и руками пытаюсь вытащить изо рта трубку, но мне кричат: «Убери руки, иначе умрешь». Я замираю и терплю — и так несколько раз. И вот я открываю глаза… Где я, что со мной, где мои детки? Ходят люди, никто не разговаривает. Я стучу рукой о тележку — нет реакции. Понимаю, что руки болят, видимо, сильно до этого стучала. И вот наконец ко мне подходят медсестры и начинают говорить, что сейчас будут вынимать трубку, и я должна буду задышать!
В тот момент было страшно, как никогда: я могла умереть, если не задышу. Мне резко вынимают трубку, выходит много жидкости и ура — я сама начинаю дышать. Для меня это было чудом и вторым рождением!
Мне задают вопросы: как зовут, фамилия, где живу, но голоса нет, чтобы ответить. Шепчу правильно — всё в порядке! Медсестры уходят, и я начинаю новую жизнь!
Увидев свои руки, я вздрогнула: они были всех цветов радуги. Грудь, шея — в проводах, онемевшие ноги, опухшие губы, но это было уже не важно, главное — я задышала, и я жива. Чуть позднее мне рассказали, что со мной случилось.
Три дня в коме
Во время родов у меня оторвался тромб в матке. Врачи со всего города приехали спасать меня, несмотря на сильный гололед и ночь. Главный анестезиолог-реаниматолог в акушерстве Алла Николаевна Дробинская спешила ко мне на помощь и попала в аварию из-за сильного гололеда. Это я узнала только через год. Врачи до последнего боролись за мою жизнь.
Как говорит врач акушер-гинеколог из поликлиники, диагноз, анализы были несовместимы с жизнью, но я выжила, и это первое в их практике чудо и волшебство. Три дня в коме, и я ожила...
Милые, дорогие врачи… Елена Сергеевна Серебренникова, которая успела собрать лучших докторов города и оказать необходимую помощь. Спешащая на помощь в любую непогоду Алла Николаевна Дробинская. Евгений Игоревич Васильев, который от начала и до конца оказывал мне помощь и отвез меня к себе в облбольницу. Людмила Владимировна Попова, которая не дала остановиться моему сердечку. Ирэна Адольфовна Цыцорина, которая нашла для меня лекарства, оборудование, держала всё под контролем. И весь медперсонал ЦКБ и областной больницы, низкий вам поклон и благодарность. Спасибо вам за ваш профессионализм, труды и доброту!
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