Где можно поставить прививку от коронавируса? Расписание работы пунктов вакцинации в одной картинке

На новогодних праздниках в Новосибирске пункты вакцинации от коронавируса будут работать по особому графику. Пункты, расположенные в поликлиниках, открылись сегодня, 2 января, и работают с 9 до 15 часов. Мобильные прививочные пункты работают по индивидуальным графикам — публикуем их.
График работы мобильных пунктов вакцинации против коронавируса:
- ТЦ «Аура» — с 5 по 9 января 11:00–14:00;
- ТК «Река» — 8 января 10:00–16:00;
- ТЦ «Сан-Сити» — с 3 по 9 января 09:00–17:00;
- ТЦ «Мега» — 3, 4, 6, 8, 9 января 13:00–19:00;
- ТЦ «Эдем» — 8 и 9 января 11:00–17:00;
- ТЦ «Амстердам» — 3 и 5 января 10:00–15:00;
- ТЦ «Версаль» — 9 января 10:00–15:00;
- ТЦ «Малинка» — 31 декабря, 2 и 9 января 10:00–15:00;
- Пригородный железнодорожный вокзал, ул. Шамшурина, 41 — 3 и 6 января 09:00–15:00;
- ТЦ «Лента» (ул. Петухова, 73) — 4, 5, 6 января 10:00–13:00;
- ТЦ «Континент» (ул. Троллейная, 130а) — 4 и 6 января 12:00–15:00;
- ТЦ «Лента» (ул. Кирзаводская, 1а) — 3 и 5 января 12:00–15:00;
- ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Мясникова, 29) — 4 и 6 января 10:00–13:00.
Собрали для вас расписание в одной картинке.
Вакцинация — самый надежный способ избежать заражения и тяжелого течения болезни. Международный опыт показывает, что в странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость коронавирусом ниже, а само заболевание проходит легче. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном невакцинированные люди. В России пока вакцинировалось около 36% населения.
В Новосибирске с 12 октября 2021 года действует обязательная вакцинация. Она касается работников сферы услуг, общепита, курьерских служб и гостиниц. В некоторых заведениях теперь необходимо предъявлять QR-коды. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы.