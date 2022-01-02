Где можно поставить прививку от коронавируса? Расписание работы пунктов вакцинации в одной картинке

В Новосибирске с 12 октября 2021 года действует обязательная вакцинация. Она касается работников сферы услуг, общепита, курьерских служб и гостиниц. В некоторых заведениях теперь необходимо предъявлять QR-коды. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы.

