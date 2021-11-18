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Министр здравоохранения НСО сравнил четвертую ковидную волну с тремя предыдущими — в чем отличие

За последние 8 недель в регионе развернули 4700 койко-мест

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Сейчас в Новосибирской области каждый день выявляют около <nobr class="_">400 новых</nobr> случаев

Сейчас в Новосибирской области каждый день выявляют около 400 новых случаев

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В Минздраве назвали особенности четвертой волны в НСО

Четвертая волна коронавируса в Новосибирской области более растянутая по времени, поэтому лечебные учреждения испытывают меньше нагрузки.

Об этом сегодня, 18 ноября, на встрече с журналистами рассказал Константин Хальзов.

— В этот раз рост заболеваемости растянут во времени. Это очень позитивно с точки зрения оказания медицинской помощи и развертывания системы здравоохранения. За 8 недель мы развернули 4700 койко-мест, а в третью волну до 6500 мы дошли за 3 недели. Для здравоохранения чуть легче, — рассказал Константин Хальзов.

Он добавил, что в этой волне также удалось сохранить плановую помощь.

СЮЖЕТ

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Тем временем количество новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области держится на высоком уровне — каждые сутки заболевают 400–410 человек. В предыдущие волны (в 2020–2021 годах) цифры были гораздо меньше, при этом система здравоохранения не справлялась с ситуацией: пациенты могли неделю ждать врача на дом или результаты ПЦР, а мест в ковидариях не хватало. Частные клиники брали на себя многих пациентов и тоже работали в авральном режиме, пытаясь справиться с огромным потоком пациентов, но иногда даже у них заканчивались реагенты и возникали очереди. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как частная медицина справляется сейчас, вырос ли спрос на анализы в лабораториях и правда ли, что четвертая волна тяжелее предыдущих.

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медицинакоронавирус в Новосибирске
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