«Очереди из скорых»: что на самом деле происходит в Москве и Питере, куда пришла четвертая волна. Рассказы жителей

В Москву и Санкт-Петербург пришла четвертая волна коронавируса
По данным экспертов и судя по статистике, в Москве и Санкт-Петербурге началась четвертая волна коронавируса. Только за последнюю неделю рост заболеваемости COVID-19 в столице составил 30%, рост госпитализаций — 20%. Мэр Москвы Сергей Собянин открыто заявил, что ситуация «вызывает тревогу». Действительно ли всё так плохо? И чего ждать в ближайшем будущем нашему региону? Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с жителями двух крупнейших городов страны и узнала, что там происходит на самом деле.
Санкт-Петербург
«Привыкли жить и перетекать из одной волны в другую»
Жительница Санкт-Петербурга Мария называет ситуацию спокойной — по ее ощущениям, четвертая волна не началась, многие знакомые девушки уже давно вакцинировались, а про новые ограничения никто не говорит. Но при этом она знает, что количество заболевших увеличивается с каждым днем.
Другая жительница Санкт-Петербурга, Дарья Волкова, говорит, что пока в ее окружении болеет всего один человек. Они с мужем переболели в августе, а ее мама — в июле.
— Информацию получаем только из СМИ: недавно в новостях писали, что был зафиксирован максимум госпитализаций за последние две недели. Новых ограничений пока нет. Вакцинированных среди знакомых мало — человека два. Мне кажется, что жителям уже всё равно: привыкли жить и перетекать из одной волны в другую.
— Сейчас первый раз услышала про четвертую волну! Среди знакомых всё спокойно: много вакцинированных и почти все переболевшие год назад или летом. Новых мер тоже не вводят, рестораны, бары, фуд-корты работают, — рассказывает Дарья Петрова.
Но другой житель Петербурга и наш коллега Илья Казаков убежден, что четвертая волна уже началась:
— Если в середине августа в больницы увозили по 150–200 человек, то с конца лета начался рост и теперь госпитализируют больше 350 человек в сутки. Как в июле, на спаде третьей волны. Это не рекорд: на летнем пике было больше 1000 в день, но тенденция четкая. У стационаров снимают очереди из скорых. В больницах занято уже больше 5 тысяч мест, свободных коек осталось всего 800 штук и Смольный вторую неделю подряд перепрофилирует больницы под ковид.
Однако, говорит Илья Казаков, никаких дополнительных ограничений при этом не вводится:
— Вокруг хватает болеющих людей, а на дистанционное обучение из-за ОРВИ и коронавируса ушли больше сотни школьных классов. Всего к концу сентября в Петербурге смогли вакцинировать 1,6 миллиона жителей — лишь около 30% населения. Цель Минздрава — 3,5 миллиона. Но вакцинация идет не теми темпами, которые планировались: вместо 20–30 тысяч человек в день прививается в лучшем случае по 10. И с такой скоростью достичь цели получится лишь к лету 2022 года.
По его словам, лучше ситуация обстоит только в сфере добровольно-принудительной вакцинации. В октябре в Петербурге начнут действовать новые коронавирусные правила, которые разрешают бизнесу работать только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание у 80% персонала. С 1 октября это требование вводится для общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань.
— Чиновники говорят, что в основном предприятия успели сделать прививки. Остальным грозят закрытия и штрафы. Насколько жестко это будет соблюдаться, узнаем уже в ближайшие недели. Город тем временем живет обычной жизнью и последние дни готовился к царской свадьбе — венчанию 1 октября в Исаакиевском соборе наследника дома Романовых, на которое приехали сотни гостей из-за границы, — объясняет Илья Казаков.
Москва
«Четвертая волна началась только по новостям»
Жительница Москвы Кристина рассказывает, что в ее окружении мало болеющих, да и многие вакцинированы — за исключением переболевших.
— Пока не могу оценить чрезвычайность всей ситуации, но дело идет к очередному локдауну. Ходят слухи, что тут волна и не заканчивалась: якобы перед выборами цифры специально уменьшили, а теперь собираются чуть ли не снова вводить QR-коды. Масочный режим мало кто соблюдает, хоть и грозили усилить контроль за этим. Это работает ровно один день — для вида. В другое время особо не контролируют ни в метро, ни в торговых центрах, ни в магазинах, ни в кинотеатрах. Продолжают проводиться массовые мероприятия — спортивные и развлекательные.
По словам еще одной москвички, Анастасии Шалушковой, меры действительно не ужесточали, за исключением рейдов в метро — здесь проверяют наличие масок. Сама она контролеров не видела, но как-то у ее коллеги потребовали документы из-за отсутствия маски.
— Четвертая волна началась только по новостям на телеканалах. Буквально на днях на «Москве24» была подводка ведущего, что в Москве отмечается рост заболевших, а причины прокомментирует Сергей Собянин. То есть пандемия = не медицина, а политика. Вот когда в июне всех накрыло, это было очевидно. Кругом действительно многие болели. Мы на работе сдавали тесты и после ряда выявленных случаев ушли все на дистанционку. В данный момент, к счастью, из знакомых никто не болеет. И в последнее время случаев не было, — делится своими наблюдениями Анастасия Шалушкова.
Она добавляет, что многие в Москве вакцинируются:
— До конца сентября здесь работали павильоны здоровья в парках, где можно проверить основные показатели бесплатно и вакцинироваться. В субботу я поехала на чекап — очереди были большие.
Ранее мы рассказывали о том, как третью волну пережили в Европе.