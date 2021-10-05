«Очереди из скорых»: что на самом деле происходит в Москве и Питере, куда пришла четвертая волна. Рассказы жителей

Другая жительница Санкт-Петербурга, Дарья Волкова, говорит, что пока в ее окружении болеет всего один человек. Они с мужем переболели в августе, а ее мама — в июле.



— Информацию получаем только из СМИ: недавно в новостях писали, что был зафиксирован максимум госпитализаций за последние две недели. Новых ограничений пока нет. Вакцинированных среди знакомых мало — человека два. Мне кажется, что жителям уже всё равно: привыкли жить и перетекать из одной волны в другую.