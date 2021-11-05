«Ощущение, что избили палками». Врач назвал главные ошибки при лечении ковида в домашних условиях

«Два раза болела в легкой форме. Была слабость, муть в глазах, ломота в теле, температура самая высокая была 37,7, а вообще то резко падала до 36,2, то поднималась до 37,3. Буквально по несколько дней сначала были небольшой кашель и боль в горле, после — насморк. Но эти симптомы быстро исчезли. Когда болела первый раз, запах и вкус пропадали. Во второй ничего такого не было».



«Пропало обоняние на полтора дня. Других симптомов не было. Ничем не лечилась. Активно нюхала всё, что попадалось под руку, через полтора дня обоняние включилось».



«Сначала головная боль, не снимающаяся таблетками. Потом першение в горле и легкое покашливание. Потом боль в горле. Потом температура, причем то нормальная, то 38,5. То хорошее самочувствие, то слабость».



«Никаких симптомов вообще, кроме того, что на протяжении трех недель спала по 20 часов в сутки. Реально — до туалета и обратно, проваливаешься в сон. Запахи пропали на полгода, после этого понемногу восстановились. Это всё».



«Началось с приступа рвоты и поноса, а дальше пошло примерно как грипп, но с некоторыми особенностями. Хаотично скакала температура от 37 до 38,5 и выше. Не могла глубоко вдохнуть. Большая слабость, всё время болела голова, плохо соображала. Боль в горле и кашель то проходили, то снова появлялись. На восьмой-девятый день была депрессия — два дня ревела без перерыва. Запахи пропадали ненадолго, почти не заметила этого. Болела с симптомами недели три, потом всё прошло. Но еще несколько месяцев не могла делать то, что обычно делала легко (скажем, нормальным шагом подниматься по лестнице), — слабость, и начинало не хватать воздуха. Постепенно всё восстановилось».

