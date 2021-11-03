Журналист НГС проверил, как исчезли антитела к ковиду через 5 месяцев после «Спутника V»

Новосибирец измерил антитела через 5 месяцев после прививки «Спутником V»
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил проверить, сколько антител к коронавирусу осталось спустя пять месяцев после прививки. А заодно порассуждал о ревакцинации и истинных мотивах антипрививочников. Публикуем его авторскую колонку на эту тему.
После новых страшилок в телевизоре и интернетах я решил проверить, какой уровень защиты остался после июньской прививки — как-то не хочется глупо помереть в муках с раздутыми сине-багровыми легкими. Или того хуже, остаться овощем с кучей побочек, без нюха, с осложнениями на мозге.
Вторую прививку «Спутником V» я поставил 16 июня, побочек не было, температура +37, несколько дней побаливало плечо. Через 10 дней сдал анализ на антитела по тест-системе «Вектор Бест», которая показала результат 398 BAU/мл — это был неплохой уровень, поскольку предел теста — 500 BAU/мл.
Новый анализ я сдавал в той же клинике «Инвитро» по той же тест-системе. Так сколько же заветных телец осталось в моей кровушке через 5 месяцев? А осталось их на уровне 78.7 BAU/мл — снижение в 5 раз, но это всё еще в пределах референсных значений, поскольку положительным результат теста считает от уровня 10 BAU/мл. Как объяснил мой врач, защита еще остается, хотя, конечно, снижается, именно поэтому медики и говорят о необходимости ревакцинации.
Ранее наши коллеги из Екатеринбурга тоже проводили эксперимент — измеряли антитела через полгода после вакцинации «Cпутником V». У одной девушки показатель упал со 148 ОЕ/мл до 58,6 ОЕ/мл (по другой тест-системе), у второй — с 201 ОЕ/мл до 154 ОЕ/мл. После ревакцинации «КовиВаком» у второй девушки показатель взлетел до 382 ОЕ/мл.
Так что там у нас с ревакцинацией? А проводят ее спустя полгода после первой прививки, не раньше. «Никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации», — ранее рассказывал РИА Новости кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Звоню в свою поликлинику, говорю: «Запишите меня на ревакцинацию». Ан нет, говорит: «Только через полгода, раньше никак». Ну да ладно.
Ну и напоследок соображения об антипрививочниках. Кто-то не ставит вакцину из-за боязни побочек, кто-то не верит в эффективность, кто-то просто затягивает — «авось пронесет», кто-то не любит, когда его заставляют и не прививается из протеста. Но есть такая группа активных оголтелых антиваксеров, я подчеркиваю — оголтелых. Вот это самые настоящие подлецы. Они специально агитируют своих друзей, знакомых, родителей, пожилых родственников. И устраивают провокации с масками, загаживают интернет своими комментариями. В итоге из-за действий этих людей другие реально умирают от ковида.
Тут я вижу два мотива у таких вредителей. В большинстве своем это люди, которые в жизни ничего не добились, которых никто никогда особо не слушал. И для них это способ самовыразиться, проявить активную позицию, пойти на принцип. И вот сидит такой человек в рваных трико на продавленном диване и строчит свое мнение.
Второй мотив — поставить себя против властей, поскольку именно с государством ассоциируются программы вакцинации, разработка вакцин. И вот я такой оппозиционер, борец за правду, противник кровавого режима — отрицаю всё, что делается этим режимом. Но может так оказаться, что следующим на освободившуюся реанимационную койку ляжешь ты с опухшими легкими. А возможно следующим твоим местом будет отметка в 2 метра под землей.
В прошлом материале в июле мы проводили голосование «А вы будете делать прививку?», тогда результаты были такими:
- уже сделал — 39%;
- намерен сделать — 18%;
- нет, боюсь побочки или вреда — 12%;
- нет, не верю в эффективность — 9%;
- нет, принципиально против прививок — 4%;
- переболел ковидом — 13%;
- не знаю — 5%.
Давайте по тем же вопросам пройдемся еще раз и сравним — голосуйте!
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