Журналист НГС проверил, как исчезли антитела к ковиду через 5 месяцев после «Спутника V»

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил проверить, сколько антител к коронавирусу осталось спустя пять месяцев после прививки. А заодно порассуждал о ревакцинации и истинных мотивах антипрививочников. Публикуем его авторскую колонку на эту тему.



После новых страшилок в телевизоре и интернетах я решил проверить, какой уровень защиты остался после июньской прививки — как-то не хочется глупо помереть в муках с раздутыми сине-багровыми легкими. Или того хуже, остаться овощем с кучей побочек, без нюха, с осложнениями на мозге.