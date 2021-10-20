Эксперимент журналистов. Проверили, как исчезают антитела к коронавирусу после «Спутника V»

Власти идут на крайние меры, чтобы заставить россиян поставить прививку от коронавируса. Журналистов Сети городских порталов заставлять не нужно: многие из нас вакцинировались и даже ревакцинировались по необходимости. И ради интереса продолжаем сравнивать уровень антител.
Мы, журналисты Анна Жилова и Ирина Шутько поставили «Спутник V» в январе 2021 года, через месяц количественный анализ на тест-системе Dia Sorin показал у Ирины 201,0 ОЕ/мл (при референсном значении 0–12), у Анны — 148,0 ОЕ/мл. Спустя полгода, когда по рекомендациям Минздрава пришло время делать ревакцинацию, у Анны уровень антител сократился почти в три раза — до 58,6 ОЕ/мл, а вот у Ирины — лишь в полтора, до 154,0 ОЕ/мл.
Дальше пути разошлись: Анна решила ревакцинироваться, а Ирина нет. В планах было снова поставить «Спутник V», но появились новые партии вакцин, а вместе с ними — выбор. Врач, которому можно доверять, рекомендовал «КовиВак». Он тоже ставится два раза, только с перерывом не в три, а в две недели. Реакция на прививку была совсем не похожа на «Спутник V»: ни температуры, ни ломоты в теле, но невероятно сильная слабость к вечеру два дня подряд.
Через три месяца мы сдали тот же анализ на той же тест-системе. Ирина без ревакцинации потеряла совсем немного антител: уровень стал 140 ОЕ/мл. Анна с «КовиВаком» подняла уровень в шесть с лишним раз — до 382 ОЕ/мл.
Кстати, обе за всё время с начала пандемии ковидом не болели. Официально — точно, неофициально — скорее всего, во всяком случае, не было симптомов, а ПЦР-тесты, которые периодически сдавали (отпуск, командировка), были отрицательными. При этом невольно оказывались контактными по коронавирусу.
Впрочем, научных данных о том, какой уровень антител может гарантировать защиту от COVID-19, по-прежнему нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время, говорит врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев:
— Это крайне сложно сделать, ситуация постоянно меняется. Возьмем условно десять человек с уровнем антител 150. Если поместить их в условия отдельного российского региона, где сейчас много случаев заболевания, где легко схватить вирус в очень высокой концентрации, это будет один риск. Если поместить их в Израиль или Китай, где сейчас очень низкий уровень распространения инфекции, мы получим другую картину.
Но некоторые выводы сделать всё-таки можно. В июне в соцсетях появилось сообщество, в котором вакцинированные россияне сообщали, когда и какую прививку поставили, когда какой уровень антител показали тесты, отчитывались, заболели ли, и если да, то как протекала болезнь.
В эксперименте участвовали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где тогда преобладал вариант «дельта», чтобы оценить эффективность прививок именно против него. Уровень антител переводили в единицы BAU — это международный стандарт измерения антител IgG против
— Люди присылали свои данные на протяжении как минимум трех месяцев, в сентябре их начали сводить. Полученная информация позволяет говорить, что случаи прорывных инфекций (заражение после прививки) были при любых уровнях антител. Но больше всего — при уровне ниже 100 BAU/мл, меньше — при уровне от 100 до 350 BAU/мл, еще меньше — при уровне от 350 BAU/мл. Это говорит о том, что ни один уровень антител не может на сто процентов защитить от заражения и болезни, поскольку есть еще такие важные факторы, как доза и продолжительность вирусной нагрузки. Но также говорит о том, что чем выше уровень антител, тем лучше, — сказал Александр Соловьев.
Лаборатория перевела и наши результаты в принятые ВОЗ единицы. У Анны получилось 993,2 BAU/мл, у Ирины — 364 BAU/мл.
Есть также данные, подтвержденные лабораторно, о том, что для новых вариантов коронавируса, появляющихся в результате мутаций, нужен всё более высокий уровень антител, отметил Александр Соловьев. На этом основана рекомендация ВОЗ о бустерной третьей дозе вакцины (то есть ревакцинации) без привязки к уровню антител.
А эпидемиологические данные из США и Израиля показывают, что через определенный период времени у привитых первый раз существенно возрастает вероятность прорывной инфекции, но она резко снижается после того, как вводится третья доза.
Для того чтобы снизить риски заражения коронавирусом, прививка необходима, но только ее недостаточно, говорит Александр Соловьев. Нужно использовать «модель швейцарского сыра» — несколько мер, каждая из которых несовершенна, но вместе они дают большую защиту, чем по отдельности. Это вакцинация, а также пресловутые маски, мытье рук, ограничение социальных контактов и все остальные меры, о которых мы так мечтаем забыть.