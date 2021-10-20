Эксперимент журналистов. Проверили, как исчезают антитела к коронавирусу после «Спутника V»

Дальше пути разошлись: Анна решила ревакцинироваться, а Ирина нет. В планах было снова поставить «Спутник V», но появились новые партии вакцин, а вместе с ними — выбор. Врач, которому можно доверять, рекомендовал «КовиВак». Он тоже ставится два раза, только с перерывом не в три, а в две недели. Реакция на прививку была совсем не похожа на «Спутник V»: ни температуры, ни ломоты в теле, но невероятно сильная слабость к вечеру два дня подряд.

Через три месяца мы сдали тот же анализ на той же тест-системе. Ирина без ревакцинации потеряла совсем немного антител: уровень стал 140 ОЕ/мл. Анна с «КовиВаком» подняла уровень в шесть с лишним раз — до 382 ОЕ/мл.

Кстати, обе за всё время с начала пандемии ковидом не болели. Официально — точно, неофициально — скорее всего, во всяком случае, не было симптомов, а ПЦР-тесты, которые периодически сдавали (отпуск, командировка), были отрицательными. При этом невольно оказывались контактными по коронавирусу.