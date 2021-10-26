Из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий от болезней легких. Его нет почти месяц

Из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий от болезней легких
В Новосибирске из аптек пропало жизненно важное лекарство для лечения бронхиальной астмы и обструктивной болезни легких. «Формотерол» также используют в комбинированной терапии последствий ковида.
— Исчезло всё лекарство из аптек с действующим препаратом «формотерол». Оно очень эффективно при бронхиальной астме, и его можно принимать длительно, много кому выписывают. При этом оно входит в перечень жизненно важных. Уже почти месяц такая ситуация. Если в какой аптеке появляется пара упаковок — их сразу же раскупают, — рассказал корреспонденту НГС читатель.
На сайте справочника Lekvapteke.ru говорится, что приобрести лекарство с этим действующим веществом сейчас невозможно. «Формотерол» входит и в перечень «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
Корреспондент НГС обзвонила несколько справочных популярных аптечных сетей. В «Муниципальной аптечной сети», сети аптек «Озерки» и «Фармакопейка» сообщили, что препарата нет на складе и когда он вновь появится у поставщиков — неизвестно.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что не контролируют продажу препаратов в коммерческих аптеках.
— Наличие, закупка и условия отпуска лекарственных препаратов в коммерческих и муниципальных аптечных сетях Новосибирской области не входят в компетенцию Минздрава Новосибирской области. На складе Новосибоблфарма для обеспечения льготных категорий граждан в настоящее время есть запас лекарственных препаратов с данным действующим веществом на сумму более 2,1 миллиона рублей. А также запас комбинированных лекарственных препаратов, в состав которых входит данное лекарственное вещество, — объяснили корреспонденту НГС в ведомстве.
В Министерстве промышленности Новосибирской области сообщили, что готовят комментарий по ситуации. Также редакция обратилась за разъяснениями в Росздравнадзор.
Редакция НГС напоминает, что любое лечение должно быть назначено врачом и каждое лекарство имеет свои противопоказания.
— «Формотерол» расслабляет бронхи и чаще всего используется в лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. После коронавируса его могут назначать в комбинированной терапии с гормонами, если есть бронхоспазм, — рассказала Светлана Созина, главный врач клиники «Главный пациент». — Для тех, кто в постоянном лечении с помощью «формотерола» не нуждается, есть препараты с действующим веществом «салметерол». При этом в аптеках есть его варианты с «флутиказоном». Также врач может подобрать другие лекарства более короткого действия. В любом случае любую терапию должен подбирать специалист, самостоятельно заменять препараты нельзя.
У препаратов с действующим веществом «формотерол» несколько разных производителей. Корреспондент НГС попыталась дозвониться в «Новартис» и «АстраЗенеку», но по телефону информацию о препаратах не предоставили. Редакция отправила письменные запросы.
В середине февраля в Новосибирске из аптек исчез жизненно важный препарат — дексаметазон. Приобрести его в инъекционной форме было невозможно. После публикации губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минпромторгу региона решить проблему с его дефицитом, и инъекции позже поступили в регион.