Из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий от болезней легких. Его нет почти месяц

В Новосибирске из аптек пропало жизненно важное лекарство для лечения бронхиальной астмы и обструктивной болезни легких. «Формотерол» также используют в комбинированной терапии последствий ковида.



— Исчезло всё лекарство из аптек с действующим препаратом «формотерол». Оно очень эффективно при бронхиальной астме, и его можно принимать длительно, много кому выписывают. При этом оно входит в перечень жизненно важных. Уже почти месяц такая ситуация. Если в какой аптеке появляется пара упаковок — их сразу же раскупают, — рассказал корреспонденту НГС читатель.