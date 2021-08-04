Ковидная глупость: почему после коронавируса снижается интеллект

В конце июля в медицинском журнале The Lancet опубликовали статью группы исследователей из Великобритании, которые обнаружили, что коронавирусная инфекция сказывается на интеллекте и когнитивных функциях. Речь о так называемом «долгом ковиде» или «постковиде» — симптомах, которые появляются уже после выздоровления. По мнению ученых, интеллект переболевших тяжелой и среднетяжелой формами коронавирусной инфекции упал на 7 пунктов IQ. Это медианный показатель, то есть цифра, находящаяся посередине — половина пациентов потеряли меньше пунктов, половина — больше.
— Люди, выздоровевшие от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой. <...> Анализ маркеров преморбидного (предболезненного. — Прим. ред.) интеллекта не подтвердил наличие этих различий до заражения. Более детальный анализ производительности по подтестам подтвердил гипотезу о том, что COVID-19 оказывает многостороннее влияние на познание человека, — пришли к выводу ученые.
Почему коронавирус делает людей глупее?
Это не единственное исследование, которое подтверждает, что коронавирусная инфекция влияет на мозг и нервную систему в целом. Да и сами пациенты нередко жалуются на осложнения, одна из самых распространенных проблем — бессонница.
— Есть исследования и систематические обзоры, которые показывают влияние коронавирусной инфекции на нервную систему и на высшую нервную деятельность, но пока это находится в стадии изучения, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Уже известно, что наиболее частыми проявлениями постковида являются нарушение сна, повышенная тревожность, клиническая депрессия, сохраняющиеся периодические головные боли.
— Что касается данных о нарушении интеллекта, которые были опубликованы в последнем британском исследовании — там оценивали не только интеллект, но и другую высшую нервную деятельность, неврологические проявления, — говорит доктор.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Он говорит, что снижение интеллекта после коронавирусной инфекции часто сравнивают с последствиями инсульта (и ковид оказывается опасней), однако сравнение некорректно — инсульты бывают разные. Да и с коронавирусной инфекцией пока всё неточно — так называемый дизайн (особенности) исследования допускает возможность ошибки, поэтому нужно анализировать данные дальше.
С причинами еще сложнее — ту же бессонницу списывали и на последствия «отлеживания» дома, и на депрессию из-за пандемии и переживания, и на последствия применения некоторых применяемых лекарственных препаратов.
— Еще один вариант — это прямое воздействие ковида, — говорит израильский врач Борис Бриль. — Те же потеря запаха и вкуса происходит за счет прямого поражения определенной доли в головном мозге и нервных окончаниях. Почему это происходит? Существует два варианта. Это может быть нарушение в головном мозге, ишемические поражения за счет мелких тромбозов или нарушение питания нервных окончаний, нечто вроде нейропатии. Тут важно поставить диагноз.
Борис Бриль — врач анестезиологии и реанимации клиники Ramat Aviv Medical Center, эксперт в области доказательной медицины.
Николай Крючков называет еще одну причину, по крайней мере когда речь идет о тяжелых пациентах, которых подключают к ИВЛ — это серьезная процедура, которая сопровождается в том числе гипоксией (кислородным голоданием) головного мозга. Тем не менее, ученые обнаружили, что в меньшей степени подобные симптомы наблюдаются и у тех, кто просто переболел коронавирусом, без ИВЛ.
— Авторы обращают особое внимание, что они провели отдельные тесты на некоторые функции высшей нервной деятельности, в частности обнаружили, что даже у тех, кто переболел коронавирусом в нетяжелой форме, нередко обнаруживаются нарушения абстрактного мышления и способности к планированию, — говорит Крючков. — Это самые высокоорганизованные функции высшей нервной деятельности. Делается вывод, что страдают соответствующие структуры головного мозга, которые отвечают за эти функции.
Интеллект можно восстановить?
Основная проблема, по мнению Николая Крючкова, в том, что пока непонятно, обратимы ли последствия ковида, пока ясно только, что они, по крайней мере, стойкие. Он говорит, что у значительного процента людей симптомы сохраняются в течение шести месяцев с момента заболевания, а что дальше будет — непонятно. В худшем случае мы получим более высокий по сравнению с текущим процент людей со сниженным интеллектом, что в конце концов может сказаться на жизни общества в целом.
Его коллеги смотрят в будущее с большим оптимизмом. Борис Бриль говорит, что при должной реабилитации в основной массе речь идет о полном восстановлении.
— Мы используем мультидисциплинарный подход — восстановительный комплекс, который включает в себя работу невролога, психолога, эрготерапевта с применением медикаментозной и немедикаментозной терапии, — говорит доктор Наталья Эсаулова. — Упражнения в случае когнитивных нарушений после перенесенной коронавирусной инфекции не помогут. Гипоксия и нейротропность (способность поражать нервные клетки. — Прим. ред.) вируса вызывают серьезные, часто необратимые изменения. Но часто эти проблемы бывают в рамках поствирусной астении и их удается решить.
Наталья Эсаулова — руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением МО «Новая больница», кандидат медицинских наук.
Медикаментозная терапия зависит от того, какие когнитивные нарушения есть у пациента. По словам доктора Бриля, это могут быть в том числе противоэпилептические препараты и антидепрессанты.