Ковидная глупость: почему после коронавируса снижается интеллект

— Люди, выздоровевшие от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой. <...> Анализ маркеров преморбидного (предболезненного. — Прим. ред.) интеллекта не подтвердил наличие этих различий до заражения. Более детальный анализ производительности по подтестам подтвердил гипотезу о том, что COVID-19 оказывает многостороннее влияние на познание человека, — пришли к выводу ученые.



Почему коронавирус делает людей глупее?

Это не единственное исследование, которое подтверждает, что коронавирусная инфекция влияет на мозг и нервную систему в целом. Да и сами пациенты нередко жалуются на осложнения, одна из самых распространенных проблем — бессонница.



— Есть исследования и систематические обзоры, которые показывают влияние коронавирусной инфекции на нервную систему и на высшую нервную деятельность, но пока это находится в стадии изучения, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Уже известно, что наиболее частыми проявлениями постковида являются нарушение сна, повышенная тревожность, клиническая депрессия, сохраняющиеся периодические головные боли.