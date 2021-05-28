«Я придумал игру, как будто стал терминатором»: сибиряк потерял ногу из-за онкологии — рак спровоцировал небольшой синяк

«Появилась гематома»

Эта история началась в 2018 году. Тогда Владимир, добившийся немалых карьерных высот в сфере торговли, большую часть времени проводил на работе, сконцентрировавшись на заработке и желании дать своей семье всё самое лучшее. Дома его ждали жена, которая хотела чаще видеть мужа рядом, и пятилетний сын.

— Была зима, мои родители улетели отдыхать в Таиланд и попросили присмотреть за домом, кормить собаку. Снега тогда нападало много. Я пошел чистить, собака, как всегда, бегала на цепи вдоль гаража, радовалась мне. У них алабай, здоровый такой пес. Пока я чистил снег, собака, играючи, разбежалась и как дала мне цепью по ноге. Тогда я не придал этому значения, через пару дней история повторилась. Я чистил снег, опять удар и опять по той же ноге и той же цепью. Ну с кем не бывает? — вспоминает мужчина.

