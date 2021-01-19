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«Ласковые убийцы»: болезни печени, о которых люди узнают слишком поздно

«Ласковые убийцы»: болезни печени, о которых люди узнают слишком поздно

В печени нет нервной ткани, поэтому она может не беспокоить болями

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Чтобы сохранить печень здоровой, проходить осмотр нужно раз в год

Чтобы сохранить печень здоровой, проходить осмотр нужно раз в год

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После праздничных застолий многие вспомнили о существовании у себя печени: вредная пища и алкоголь не идут ей на пользу. Поэтому в этот раз наш традиционный вторничный разговор с врачами в рубрике «Что у вас болит?» посвящен именно печени. Мы поговорили с медиками о том, какие заболевания бывают, откуда они берутся и как их избежать.

1

Какие бывают болезни?

Самые распространенные заболевания печени — вирусные гепатиты, алкогольный гепатит и неалкогольная жировая болезнь.

— Есть и другие невирусные заболевания, но они носят характер наследственной предрасположенности, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Например, нарушение обмена меди, болезнь Вильсона-Коновалова. Есть такое заболевание, как аутоиммунный гепатит, когда клетки печени становятся чужими для собственного организма, на них нарабатываются антитела. Могут быть заболевания с нарушением желчных протоков и обмена желчи. Отдельно стоят лекарственные гепатиты, когда человек вынужден длительно принимать какой-либо препарат, например, при лечении туберкулеза, ревматологических заболеваний, болезней почек. Существуют еще токсические гепатиты — результат бытового отравления (например, метиловым спиртом) или работы с ядохимикатами.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

2

Чем это опасно?

Хронические гепатиты, какова бы ни была их причина, приводят к циррозу печени. Это последний этап болезни, на котором клетки печени заменяются фиброзной тканью. Эта ткань не может выполнять главную функцию печени — выводить из организма токсины.

— В результате это приводит к печеночной недостаточности, которая потом проявится либо накоплением жидкости в брюшной полости, либо кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода. Это может быть смертельно, — говорит Барташевич.

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3

Кто в группе риска?

Если речь идет о самых распространенных заболеваниях, то в группу риска попадают те люди, которые подвержены влиянию основных негативных факторов, то есть пациенты с избыточным весом и ожирением, люди, злоупотребляющие алкоголем или практикующие незащищенные половые контакты, внутривенные наркоманы и медицинские работники.

4

Когда обращаться к врачу?

При появлении боли в правом подреберье, тошноты, рвоты, горечи во рту, пожелтении кожных покровов, потемнения мочи или осветления стула. Но даже если ничего не беспокоит, раз в год нужны осмотр врача, ультразвуковое исследование печени, диагностические тесты на вирусные гепатиты.

— Гепатиты B и C не «желтые» (не проявляются на коже), их называют «ласковыми убийцами», потому что человек узнает, что он болен, когда уже начинается трансформация хронического гепатита в цирроз печени, — говорит Галина Барташевич. — У цирроза печени бывает три класса: A, B и C. При первом даже противовирусная терапия может быть успешной, а вот B и C — мы можем только продлевать жизнь и бороться за качество жизни, обратного пути нет, печень уже не может выполнять свои функции.

Еще одна причина для того, чтобы регулярно показываться врачам, — печень может не беспокоить болями. Дело в том, что нервная ткань есть только в фиброзной оболочке, так называемой «глиссоновой капсуле». Она начинает болеть, когда печень увеличивается.

— В самой печени нет нервной ткани: гепатоциты (клетки печени), артерии, вены и желчные капилляры, — говорит Галина Барташевич. — Болевые ощущения по типу желчной колики может давать спазмированный желчный пузырь за счет нервных окончаний в его стенке. При остром токсическом гепатите пациент будет жаловаться на распирающую тяжесть в правом подреберье.

В случае установленного диагноза частоту осмотров и характер диагностики устанавливает врач.

5

Как защитить печень?

Чтобы защитить печень, нужно исключить факторы, которые негативно на нее влияют или способствуют заражению вирусными гепатитами.

— В случае с алкогольной болезнью печени необходимо полностью отказаться от употребления алкоголя, — говорит гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко. — При жировой болезни печени необходимо снижать массу тела и придерживаться диетических рекомендаций. Для профилактики гепатита В существует эффективная вакцина. Поскольку специфической профил­актики гепатита С в настоящее время не разработано, необходимо придерживаться общих для виру­сных гепатитов мер профилактики: предохраняться при половом контакте презервативом, избегать употребления наркотических средств и случайных интимных связей, не использовать чужие маникюрные наборы, пинцеты, ножницы или бритвы.

Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт, гастроэнтеролог.

6

Какие анализы нужно сдать?

Исследования должен назначить врач. Наиболее частыми обследованиями для подтверждения или исключения патологии печени являются общий и биохимический анализы крови с определением уровня ферментов печени, общий анализ мочи, иммунологические тесты для диагностики гепатитов и УЗИ.

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гастроэнтерологмедицинапеченьболезни печени
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