«Ласковые убийцы»: болезни печени, о которых люди узнают слишком поздно

При появлении боли в правом подреберье, тошноты, рвоты, горечи во рту, пожелтении кожных покровов, потемнения мочи или осветления стула. Но даже если ничего не беспокоит, раз в год нужны осмотр врача, ультразвуковое исследование печени, диагностические тесты на вирусные гепатиты.

— Гепатиты B и C не «желтые» (не проявляются на коже), их называют «ласковыми убийцами», потому что человек узнает, что он болен, когда уже начинается трансформация хронического гепатита в цирроз печени, — говорит Галина Барташевич. — У цирроза печени бывает три класса: A, B и C. При первом даже противовирусная терапия может быть успешной, а вот B и C — мы можем только продлевать жизнь и бороться за качество жизни, обратного пути нет, печень уже не может выполнять свои функции.

Еще одна причина для того, чтобы регулярно показываться врачам, — печень может не беспокоить болями. Дело в том, что нервная ткань есть только в фиброзной оболочке, так называемой «глиссоновой капсуле». Она начинает болеть, когда печень увеличивается.

— В самой печени нет нервной ткани: гепатоциты (клетки печени), артерии, вены и желчные капилляры, — говорит Галина Барташевич. — Болевые ощущения по типу желчной колики может давать спазмированный желчный пузырь за счет нервных окончаний в его стенке. При остром токсическом гепатите пациент будет жаловаться на распирающую тяжесть в правом подреберье.

В случае установленного диагноза частоту осмотров и характер диагностики устанавливает врач.