Новосибирские врачи спасли сибиряка с тяжелой болезнью сердца и раком — у них было всего несколько часов

В Новосибирске в клинике Мешалкина врачи успешно прооперировали мужчину с двумя тяжелыми патологиями. Для этого им пришлось специально подгадывать время.

Сибиряку 69 лет , и у него две болезни — серьезные проблемы с сердцем (стеноз коронарных артерий) и рак желудка. Из-за первой врачам не удавалось удалить опухоль.

В первую очередь пациенту сделали операцию на сердце из-за высокого риска развития инфаркта миокарда. Для профилактики тромбоза ему назначили прием препаратов, разжижающих кровь. Но это лечение спровоцировало кровотечение из опухоли.