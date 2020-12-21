Новосибирские врачи спасли сибиряка с тяжелой болезнью сердца и раком — у них было всего несколько часов

В клинике Мешалкина спасли сибиряка с тяжелой болезнью сердца и раком
В Новосибирске в клинике Мешалкина врачи успешно прооперировали мужчину с двумя тяжелыми патологиями. Для этого им пришлось специально подгадывать время.
Сибиряку
В первую очередь пациенту сделали операцию на сердце из-за высокого риска развития инфаркта миокарда. Для профилактики тромбоза ему назначили прием препаратов, разжижающих кровь. Но это лечение спровоцировало кровотечение из опухоли.
— Лечение пациента затрудняли взаимоисключающие требования к контролю за конкурирующими хроническими заболеваниями. Антикоагулянтная терапия, обязательная для пациента в связи с возможностью образования тромбов, является абсолютным противопоказанием для оперативного вмешательства по поводу онкологического процесса. Это связано с высоким риском массивного
В итоге врачам удалось договориться. Они отменили препараты и ждали, пока состояние крови позволит сделать операцию.
— Хирургическое лечение пациента выполнили в терапевтическое окно, когда состояние системы гемостаза пациента приемлемо для оперативного лечения, но некритично для сердечно-сосудистой системы. Данный временной промежуток составлял несколько
Операция прошла успешно. Врачи добавили, что 90% пациентов с такой стадией заболевания после хирургического лечения выздоравливают полностью.
В начале декабря НГС рассказывал о том, что новосибирские врачи спасли