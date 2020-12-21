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Новосибирские врачи спасли сибиряка с тяжелой болезнью сердца и раком — у них было всего несколько часов

Мужчина перенес операцию хорошо и уже идет на поправку

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В клинике Мешалкина решились отменить лекарства от болезни сердца, чтобы удалить опухоль

В клинике Мешалкина решились отменить лекарства от болезни сердца, чтобы удалить опухоль

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В клинике Мешалкина спасли сибиряка с тяжелой болезнью сердца и раком

В Новосибирске в клинике Мешалкина врачи успешно прооперировали мужчину с двумя тяжелыми патологиями. Для этого им пришлось специально подгадывать время.

Сибиряку 69 лет, и у него две болезни — серьезные проблемы с сердцем (стеноз коронарных артерий) и рак желудка. Из-за первой врачам не удавалось удалить опухоль.

В первую очередь пациенту сделали операцию на сердце из-за высокого риска развития инфаркта миокарда. Для профилактики тромбоза ему назначили прием препаратов, разжижающих кровь. Но это лечение спровоцировало кровотечение из опухоли.

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— Лечение пациента затрудняли взаимоисключающие требования к контролю за конкурирующими хроническими заболеваниями. Антикоагулянтная терапия, обязательная для пациента в связи с возможностью образования тромбов, является абсолютным противопоказанием для оперативного вмешательства по поводу онкологического процесса. Это связано с высоким риском массивного кровотечения, — цитирует клиника заведующего отделением онкологии Павла Таранова.

В итоге врачам удалось договориться. Они отменили препараты и ждали, пока состояние крови позволит сделать операцию.

— Хирургическое лечение пациента выполнили в терапевтическое окно, когда состояние системы гемостаза пациента приемлемо для оперативного лечения, но некритично для сердечно-сосудистой системы. Данный временной промежуток составлял несколько часов, — добавили в клинике.

Операция прошла успешно. Врачи добавили, что 90% пациентов с такой стадией заболевания после хирургического лечения выздоравливают полностью.

В начале декабря НГС рассказывал о том, что новосибирские врачи спасли 15-летнюю гимнастку с разрушенным суставом. Наталья Литвинова и ее 15-летняя дочь Кристина Хазарьянцева, которая практически всю свою жизнь занималась художественной гимнастикой, прилетели в Новосибирск на лечение из Краснодарского края. У девочки был разрушен сустав — другие врачи хотели делать протезирование, но новосибирские специалисты сумели спасти девушку и обойтись без протезирования. Мы узнали, как Кристина смирилась с завершением спортивной карьеры, какие цели перед собой ставит теперь и что именно сделали врачи.

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операцияклиника Мешалкина
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