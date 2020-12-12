В Новосибирске врачи спасли 15-летнюю гимнастку с разрушенным суставом (другие хотели делать протез)

Новосибирские врачи спасли 15-летнюю гимнастку с разрушенным суставом
Наталья Литвинова и ее 15-летняя дочь Кристина Хазарьянцева, которая практически всю свою жизнь занималась художественной гимнастикой, прилетели в Новосибирск на лечение из Краснодарского края. У девочки был разрушен сустав — другие врачи хотели делать протезирование, но новосибирские специалисты сумели спасти девушку и обойтись без протезирования. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как Кристина смирилась с завершением спортивной карьеры, какие цели перед собой ставит теперь и что именно сделали врачи.
«Боль быстро стала расти»
Кристина с четырех лет практически каждый день — шесть дней в неделю — занималась спортом. Ей это очень нравилось.
— Когда ты выходишь на ковер, ты как будто королева. Какую эмоцию захочешь показать, то и делаешь. Мне всегда очень нравилось, когда другие восхищались твоим трудом, — говорит она.
Из-за пандемии залы закрыли на карантин, все тренировались дома — тогда Кристина почувствовала какой-то дискомфорт в ноге, но не придала ему значения. А потом становилось всё больнее.
— Сначала было терпимо, а потом боль быстро стала расти. Стало очень больно: я не могла двигать ногой, наступать на нее полноценно, — поясняет гимнастка.
Наталья Литвинова вспоминает, что первые обследования не показали истинную картину: врачи решили, что проблема с тканями, а не с костями. Потом обследовали другие отделы позвоночника, чтобы определить источник боли.
— Когда уже более детально начали обследовать, выяснилось, что у нее коксартроз (заболевание, которое, как правило, встречается у взрослых людей. — Прим. ред.). Нас консультировали в Краснодаре, сказали, что, в принципе, всё хорошо. Нужны физиопроцедуры, лечебная гимнастика. Всё это делали, но боли усиливались, — объясняет мама Кристины.
Семья начала обращаться к знакомым и врачам за пределами Краснодарского края, им сказали, что нужно срочно спасать разрушенный сустав и поможет уже только искусственный.
— У меня была истерика. Начала плакать из-за того, что больше не смогу заниматься. Стала читать, можно ли после такой операции продолжать занятия. Когда мы уже поняли, что нет вариантов продолжить спорт, для меня это было шоком. Я долго не могла это принять, не верила вообще никак. Потом, когда уже столкнулась с этой проблемой, пришлось как-то принимать, — делится Кристина Хазарьянцева.
Ее мама тоже вспоминает, что принять мысль о протезировании было невозможно.
— Девчонка активная, всю жизнь занималась, и такие ограничения на всю жизнь... Знакомые в Санкт-Петербурге нам сказали: «Если вам кто-то поможет, то только Андрей Александрович (Андрей Корыткин — врач и директор Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна)», — рассказывает Наталья Литвинова.
Семья прилетела к нему на консультацию в Новосибирск и узнала, что можно спасти сустав без протеза. Они улетели обратно в Краснодарский край, чтобы получить квоту. Во второй раз в Новосибирске они провели месяц.
— Всё прошло даже лучше, чем планировалось. Теперь дома будет проходить реабилитация, и в любом случае будем консультироваться с врачами НИИТО, — объясняет мама гимнастки.
Сейчас Кристина смирилась с ситуацией, но у нее появилась надежда:
— Я уже сама поняла, что, скорее всего, свое отвыступала. Сейчас хочу поскорее откинуть костыли и продолжить жить, как раньше.
Она думает стать тренером, раз не может выступать, но пока будет заниматься учебой, сдавать экзамены за девятый класс.
«Это очень мучительное состояние»
Врач Андрей Корыткин объясняет, что у пациентки разрушался сустав, диагноз — недоразвитие тазобедренного сустава, вертлужно-бедренный конфликт, повреждение суставной губы:
— У этой пациентки достаточно интересная патология, которая заключается в том, что в результате недоразвития структур, образующих тазобедренный сустав, в процессе роста происходит конфликт между головкой бедра и вертлужной впадиной во время движения тазобедренного сустава. Это очень мучительное состояние, потому что наросты, которые формируются на головке бедра или вертлужной впадине, препятствуют нормальной артикуляции в суставе, причиняя при каждом движении постоянную боль. Лечение только оперативное. Выполняется либо эндоскопическое, либо открытое вмешательство.
У Кристины были достаточно существенные разрастания, и эндоскопическая операция была невозможна, поэтому пришлось делать открытую. Ее сделали по методике, разработанной профессором Ганцем в клинике «Инзельшпиталь» (Inselspital) в Берне, Швейцария. Методика позволяет избежать образования сосудистых проблем в суставе и сохраняет кровоснабжение головки бедра.
— Она заключается в том, что мы вывихиваем головку бедренной кости так, чтобы не возник очаг аваскулярного некроза (отмирание части головки). Это была основная проблема при подобных вмешательствах до этого. Концепция достаточно молодая: разработана и опубликована в 2003 году и не очень распространена в России. Большинство врачей ориентированы на эндопротезирование — это сделать проще и быстрее, — считает Андрей Корыткин.
Такая операция позволила максимально отсрочить эндопротезирование у пациентки, которое, по сути, означает внутреннюю ампутацию: орган заменяется инородным телом, которое когда-то может быть отторгнуто.
Андрей Корыткин считает, что в данном случае есть проблема скрининга: по его мнению, профессиональных спортсменов нужно обследовать в разном возрасте — с дальнейшим динамическим наблюдением. Кому-то из-за врождённых особенностей может быть противопоказан спорт, кому-то нужны рекомендации по дозированию нагрузки.
Врач приводит в пример футбольный клуб «Барселона», где обследуют воспитанников разных возрастных групп и предлагают разный режим тренировок.
Ранее мы писали о том, как новосибирские врачи спасли сибирячку, которая из-за травмы в маршрутке четыре года жила на обезболивающих. Ей приходилось доказывать, что боли не вымышленные.
Андрей Корыткин — кандидат медицинских наук, врач — травматолог-ортопед высшей категории. С 2014 по 2019 год руководил клиникой взрослой и детской ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета. В октябре 2019 года Министерством здравоохранения РФ назначен директором ННИИТО им. Цивьяна. Основная сфера медицинской деятельности — реконструктивная хирургия, первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Проходил обучение и стажировался в ведущих клиниках России, США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Англии, Греции, Швейцарии, Испании. С 2013 года принят в Американскую Ассоциацию ортопедов, представитель России в Американском обществе хирургии тазобедренного и коленного сустава. В 2018 году принят в Европейское Общество хирургии тазобедренного сустава. Автор более 15 патентов на изобретения, более 50 научных публикаций, в том числе зарубежных периодических медицинских изданиях. Постоянный участник съездов и конгрессов по травматологии и ортопедии по всему миру.