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В Новосибирске врачи спасли 15-летнюю гимнастку с разрушенным суставом (другие хотели делать протез)

Теперь девушка хочет избавиться от костылей

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Кристина и ее мама подарили врачу картину, написанную 85-летним дедушкой Кристины — профессиональным художником

Кристина и ее мама подарили врачу картину, написанную 85-летним дедушкой Кристины — профессиональным художником

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Новосибирские врачи спасли 15-летнюю гимнастку с разрушенным суставом

Наталья Литвинова и ее 15-летняя дочь Кристина Хазарьянцева, которая практически всю свою жизнь занималась художественной гимнастикой, прилетели в Новосибирск на лечение из Краснодарского края. У девочки был разрушен сустав — другие врачи хотели делать протезирование, но новосибирские специалисты сумели спасти девушку и обойтись без протезирования. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как Кристина смирилась с завершением спортивной карьеры, какие цели перед собой ставит теперь и что именно сделали врачи.

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«Боль быстро стала расти»

Кристина с четырех лет практически каждый день — шесть дней в неделю — занималась спортом. Ей это очень нравилось.

— Когда ты выходишь на ковер, ты как будто королева. Какую эмоцию захочешь показать, то и делаешь. Мне всегда очень нравилось, когда другие восхищались твоим трудом, — говорит она.

Ранее&nbsp;у Кристины были травмы, но, по ее словам, они не были связаны с бедром или коленями

Ранее у Кристины были травмы, но, по ее словам, они не были связаны с бедром или коленями

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Из-за пандемии залы закрыли на карантин, все тренировались дома — тогда Кристина почувствовала какой-то дискомфорт в ноге, но не придала ему значения. А потом становилось всё больнее.

— Сначала было терпимо, а потом боль быстро стала расти. Стало очень больно: я не могла двигать ногой, наступать на нее полноценно, — поясняет гимнастка.

Наталья Литвинова вспоминает, что первые обследования не показали истинную картину: врачи решили, что проблема с тканями, а не с костями. Потом обследовали другие отделы позвоночника, чтобы определить источник боли.

— Когда уже более детально начали обследовать, выяснилось, что у нее коксартроз (заболевание, которое, как правило, встречается у взрослых людей. — Прим. ред.). Нас консультировали в Краснодаре, сказали, что, в принципе, всё хорошо. Нужны физиопроцедуры, лечебная гимнастика. Всё это делали, но боли усиливались, — объясняет мама Кристины.

Наталья Литвинова говорит, что результат операции превзошел ожидания

Наталья Литвинова говорит, что результат операции превзошел ожидания

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Семья начала обращаться к знакомым и врачам за пределами Краснодарского края, им сказали, что нужно срочно спасать разрушенный сустав и поможет уже только искусственный.

— У меня была истерика. Начала плакать из-за того, что больше не смогу заниматься. Стала читать, можно ли после такой операции продолжать занятия. Когда мы уже поняли, что нет вариантов продолжить спорт, для меня это было шоком. Я долго не могла это принять, не верила вообще никак. Потом, когда уже столкнулась с этой проблемой, пришлось как-то принимать, — делится Кристина Хазарьянцева.

Ее мама тоже вспоминает, что принять мысль о протезировании было невозможно.

— Девчонка активная, всю жизнь занималась, и такие ограничения на всю жизнь... Знакомые в Санкт-Петербурге нам сказали: «Если вам кто-то поможет, то только Андрей Александрович (Андрей Корыткин — врач и директор Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна)», — рассказывает Наталья Литвинова.

Сейчас прооперированная нога у Кристины сгибается, но пока нагрузка на нее должна быть небольшой

Сейчас прооперированная нога у Кристины сгибается, но пока нагрузка на нее должна быть небольшой

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Семья прилетела к нему на консультацию в Новосибирск и узнала, что можно спасти сустав без протеза. Они улетели обратно в Краснодарский край, чтобы получить квоту. Во второй раз в Новосибирске они провели месяц.

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— Всё прошло даже лучше, чем планировалось. Теперь дома будет проходить реабилитация, и в любом случае будем консультироваться с врачами НИИТО, — объясняет мама гимнастки.

Сейчас Кристина смирилась с ситуацией, но у нее появилась надежда:

— Я уже сама поняла, что, скорее всего, свое отвыступала. Сейчас хочу поскорее откинуть костыли и продолжить жить, как раньше.

Она думает стать тренером, раз не может выступать, но пока будет заниматься учебой, сдавать экзамены за девятый класс.

Теперь семья вернется в Краснодарский край, и Кристина будет проходить реабилитацию

Теперь семья вернется в Краснодарский край, и Кристина будет проходить реабилитацию

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«Это очень мучительное состояние»

Врач Андрей Корыткин объясняет, что у пациентки разрушался сустав, диагноз — недоразвитие тазобедренного сустава, вертлужно-бедренный конфликт, повреждение суставной губы:

— У этой пациентки достаточно интересная патология, которая заключается в том, что в результате недоразвития структур, образующих тазобедренный сустав, в процессе роста происходит конфликт между головкой бедра и вертлужной впадиной во время движения тазобедренного сустава. Это очень мучительное состояние, потому что наросты, которые формируются на головке бедра или вертлужной впадине, препятствуют нормальной артикуляции в суставе, причиняя при каждом движении постоянную боль. Лечение только оперативное. Выполняется либо эндоскопическое, либо открытое вмешательство.

Врач объясняет Кристине и ее маме, что можно делать в ближайшее время, а что нельзя

Врач объясняет Кристине и ее маме, что можно делать в ближайшее время, а что нельзя

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У Кристины были достаточно существенные разрастания, и эндоскопическая операция была невозможна, поэтому пришлось делать открытую. Ее сделали по методике, разработанной профессором Ганцем в клинике «Инзельшпиталь» (Inselspital) в Берне, Швейцария. Методика позволяет избежать образования сосудистых проблем в суставе и сохраняет кровоснабжение головки бедра.

— Она заключается в том, что мы вывихиваем головку бедренной кости так, чтобы не возник очаг аваскулярного некроза (отмирание части головки). Это была основная проблема при подобных вмешательствах до этого. Концепция достаточно молодая: разработана и опубликована в 2003 году и не очень распространена в России. Большинство врачей ориентированы на эндопротезирование — это сделать проще и быстрее, — считает Андрей Корыткин.

Такая операция позволила максимально отсрочить эндопротезирование у пациентки, которое, по сути, означает внутреннюю ампутацию: орган заменяется инородным телом, которое когда-то может быть отторгнуто.

Девушка думает, что может стать тренером, раз не будет заниматься сама

Девушка думает, что может стать тренером, раз не будет заниматься сама

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Андрей Корыткин считает, что в данном случае есть проблема скрининга: по его мнению, профессиональных спортсменов нужно обследовать в разном возрасте — с дальнейшим динамическим наблюдением. Кому-то из-за врождённых особенностей может быть противопоказан спорт, кому-то нужны рекомендации по дозированию нагрузки.

Врач приводит в пример футбольный клуб «Барселона», где обследуют воспитанников разных возрастных групп и предлагают разный режим тренировок.

Ранее мы писали о том, как новосибирские врачи спасли сибирячку, которая из-за травмы в маршрутке четыре года жила на обезболивающих. Ей приходилось доказывать, что боли не вымышленные.

Андрей Корыткин — кандидат медицинских наук, врач — травматолог-ортопед высшей категории. С 2014 по 2019 год руководил клиникой взрослой и детской ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета. В октябре 2019 года Министерством здравоохранения РФ назначен директором ННИИТО им. Цивьяна. Основная сфера медицинской деятельности — реконструктивная хирургия, первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Проходил обучение и стажировался в ведущих клиниках России, США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Англии, Греции, Швейцарии, Испании. С 2013 года принят в Американскую Ассоциацию ортопедов, представитель России в Американском обществе хирургии тазобедренного и коленного сустава. В 2018 году принят в Европейское Общество хирургии тазобедренного сустава. Автор более 15 патентов на изобретения, более 50 научных публикаций, в том числе зарубежных периодических медицинских изданиях. Постоянный участник съездов и конгрессов по травматологии и ортопедии по всему миру.

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НИИТОврачиоперация
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