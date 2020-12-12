В Новосибирске врачи спасли 15-летнюю гимнастку с разрушенным суставом (другие хотели делать протез)

Из-за пандемии залы закрыли на карантин, все тренировались дома — тогда Кристина почувствовала какой-то дискомфорт в ноге, но не придала ему значения. А потом становилось всё больнее.



— Сначала было терпимо, а потом боль быстро стала расти. Стало очень больно: я не могла двигать ногой, наступать на нее полноценно, — поясняет гимнастка.



Наталья Литвинова вспоминает, что первые обследования не показали истинную картину: врачи решили, что проблема с тканями, а не с костями. Потом обследовали другие отделы позвоночника, чтобы определить источник боли.



— Когда уже более детально начали обследовать, выяснилось, что у нее коксартроз (заболевание, которое, как правило, встречается у взрослых людей. — Прим. ред.). Нас консультировали в Краснодаре, сказали, что, в принципе, всё хорошо. Нужны физиопроцедуры, лечебная гимнастика. Всё это делали, но боли усиливались, — объясняет мама Кристины.