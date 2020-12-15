Самой юной новосибирской маме в этом году было 13 лет. Девочке, которая сделала аборт, еще меньше

12-летняя девочка в Новосибирской области сделала аборт
Минздрав Новосибирской области сообщил данные по родам и беременностям среди несовершеннолетних в 2020 году. Самой юной маме, родившей на территории региона, 13 лет.
— Самой юной несовершеннолетней, искусственно прервавшей беременность в текущем году, на момент аборта исполнилось 12 лет, — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС.
Там же отмечается, что данные были собраны медицинскими организациями, подведомственными Минздраву. Это значит, что в статистику не попали данные частных медицинских центров.
Информация по общему числу родов и беременностей среди несовершеннолетних будет доступна не ранее июня 2021 года. Всего по итогам прошлого года в Новосибирской области было принято 276 родов у несовершеннолетних девочек. Забеременела в прошлом году 381 девочка, не достигшая 18-летия.
В конце осени 14-летняя жительница региона родила дома и положила своего новорожденного ребенка в морозилку, младенец погиб. О случившемся девочка рассказала полиции сама.