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Самой юной новосибирской маме в этом году было 13 лет. Девочке, которая сделала аборт, еще меньше

Общее число несовершеннолетних беременных пока не подсчитано

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В прошлом году в регионе было принято 276 родов у несовершеннолетних

В прошлом году в регионе было принято 276 родов у несовершеннолетних

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12-летняя девочка в Новосибирской области сделала аборт

Минздрав Новосибирской области сообщил данные по родам и беременностям среди несовершеннолетних в 2020 году. Самой юной маме, родившей на территории региона, 13 лет.

— Самой юной несовершеннолетней, искусственно прервавшей беременность в текущем году, на момент аборта исполнилось 12 лет, — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС.

Там же отмечается, что данные были собраны медицинскими организациями, подведомственными Минздраву. Это значит, что в статистику не попали данные частных медицинских центров.

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Информация по общему числу родов и беременностей среди несовершеннолетних будет доступна не ранее июня 2021 года. Всего по итогам прошлого года в Новосибирской области было принято 276 родов у несовершеннолетних девочек. Забеременела в прошлом году 381 девочка, не достигшая 18-летия.

В конце осени 14-летняя жительница региона родила дома и положила своего новорожденного ребенка в морозилку, младенец погиб. О случившемся девочка рассказала полиции сама.

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Минздравродыбеременность несовершеннолетней
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