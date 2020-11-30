Коронавирус обнаружили у 179 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 179 человек, об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве 30 ноября .

— По коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 179 случаев, в общей сложности с нарастающим итогом — 22 687 человек. Выписаны с выздоровлением 18 408 пациентов. В целом ситуация стабильная, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Он добавил, что в регионе сделали 924 174 теста на коронавирус.