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Коронавирус обнаружили у 179 жителей Новосибирской области

Минздрав называет ситуацию с заболеваемостью стабильной

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За сутки выписали 104 пациента

За сутки выписали 104 пациента

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В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 179 человек, об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве 30 ноября.

— По коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 179 случаев, в общей сложности с нарастающим итогом — 22 687 человек. Выписаны с выздоровлением 18 408 пациентов. В целом ситуация стабильная, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Он добавил, что в регионе сделали 924 174 теста на коронавирус.

Накануне, 29 ноября, общее число выздоровевших пациентов составило 18 298 человек. Таким образом, за сутки выписали 110 пациентов.

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НГС опубликовал результаты своего опроса, в котором приняли участие больше 5000 человек. Они рассказали, переболели ли коронавирусом и как протекала их болезнь. Результаты получились интересными.

На прошлой неделе стало известно, что в поликлинике № 11 перестали принимать пациентов, которым не нужна экстренная помощь. В Минздраве НСО объяснили, почему это произошло.

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