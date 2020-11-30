Коронавирус обнаружили у 179 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 179 человек, об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве
— По коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 179 случаев, в общей сложности с нарастающим итогом —
Он добавил, что в регионе сделали
Накануне, 29 ноября, общее число выздоровевших пациентов составило
НГС опубликовал результаты своего опроса, в котором приняли участие больше 5000 человек. Они рассказали, переболели ли коронавирусом и как протекала их болезнь. Результаты получились интересными.
На прошлой неделе стало известно, что в поликлинике