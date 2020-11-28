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«Болеет очень много врачей»: сотрудник поликлиники № 11 рассказал о патовой ситуации

Принимают только экстренных больных, плановый прием не ведется — Минздрав утверждает обратное

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Попасть на осмотр к терапевту или узкому специалисту (например, офтальмологу) — сейчас непростая задача

Попасть на осмотр к терапевту или узкому специалисту (например, офтальмологу) — сейчас непростая задача

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В поликлинике № 11 Новосибирска массово болеют врачи

Поликлиника № 11 на улице Танкистов в Новосибирске перестала принимать пациентов, которым не требуется экстренная помощь. Об этом говорят сами врачи. Ситуация, по их словам, совсем плачевная: сотрудников катастрофически не хватает, многие находятся на больничных, которые длятся по 3–4 недели.

— Идет экстренный прием, с температурой и так далее. А вот планового приема нет. Больной теперь может обратиться по телефону в кол-центр и оформить вызов на дом, но вот понаблюдаться планово пока не получится, — рассказал журналисту НГС один из врачей.

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Сотрудников, по его словам, не хватало и до пандемии, а сейчас ситуация обострилась из-за большого потока пациентов:

— Раза в три увеличился поток, если не больше. Поэтому даже узких специалистов сняли и перевели на входящие звонки — физически не успевали всех принять. И теперь им даже не по своему профилю приходится работать, а по терапевтическому: по сути, стали заменять терапевтов на телефонах. Подобная ситуация и в других поликлиниках. В Заельцовском районе, например, в 27-й… Болеет врачей очень много. Вот у нас на участках должно быть больше двадцати терапевтов, но из-за недостатка кадров их по факту всего шестнадцать. А работает в лучшем случае половина. Остальные на больничном, причем на долгом — по месяцу сидят дома. Был как-то период, когда три недели подряд на всю поликлинику работали всего пять терапевтов. А необходимо где-то двадцать пять. Представляете, какая нагрузка? У одного доктора в смену было сто пациентов при регламенте в 20–30.

И это одна из причин, почему новосибирцы так долго ждут, когда врач придет к ним домой. Если при обычном режиме, говорит сотрудник 11-й поликлиники, терапевты выходили на домашние вызовы после 12:00–13:00, то в последнее время им удается освободиться для таких обходов только к шести-семи вечера.

В новосибирском Минздраве с опозданием ответили на запрос НГС, нарушив установленный законом срок. В пресс-службе объяснили это тем, что ответственный сотрудник ушел на больничный. В ответе, который редакция получила через 10 дней, сообщалось, что в поликлинике № 11 ведется прием такими специалистами как офтальмолог, эндокринолог, хирург, невролог, стоматолог, а также работает центр амбулаторной онкологической помощи. Однако, как уточнили в Минздраве, «запись на плановый прием к узким специалистам не осуществляется, медицинская помощь оказывается пациентам, обратившимся в поликлинику, в день обращения». При этом в Минздраве опровергли слова врача о том, что узким специалистам приходится отвечать на звонки в кол-центре.

— В связи со сложившейся на территории Новосибирской области эпидемической ситуацией руководители медорганизаций вправе перенести сроки оказания медицинской помощи взрослому населению в плановой форме на период после 1 декабря 2020 года. Эта мера была введена Министерством здравоохранения НСО с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена, — сообщается в ответе, подписанном министром здравоохранения области Константином Хальзовым.

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Сложившуюся ситуацию в 11-й поликлинике министр объяснил болезнью врачей. Вопрос о том, сколько медиков сейчас не хватает в этой поликлинике, глава Минздрава проигнорировал. Также Константин Хальзов решил не раскрывать информацию, в каких еще медучреждениях ограничен плановый прием пациентов. В то время как читатели НГС сообщают: отменены приемы и в поликлинике № 19, которая находится на улице Звёздной.

В конце октября НГС рассказывал о ситуации в поликлинике № 27, где на тот момент не осталось ни одного терапевта, и прием больных также был прекращен.

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поликлиникикоронавирус в Новосибирске
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