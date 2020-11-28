«Болеет очень много врачей»: сотрудник поликлиники № 11 рассказал о патовой ситуации

Сотрудников, по его словам, не хватало и до пандемии, а сейчас ситуация обострилась из-за большого потока пациентов:



— Раза в три увеличился поток, если не больше. Поэтому даже узких специалистов сняли и перевели на входящие звонки — физически не успевали всех принять. И теперь им даже не по своему профилю приходится работать, а по терапевтическому: по сути, стали заменять терапевтов на телефонах. Подобная ситуация и в других поликлиниках. В Заельцовском районе, например, в 27-й… Болеет врачей очень много. Вот у нас на участках должно быть больше двадцати терапевтов, но из-за недостатка кадров их по факту всего шестнадцать. А работает в лучшем случае половина. Остальные на больничном, причем на долгом — по месяцу сидят дома. Был как-то период, когда три недели подряд на всю поликлинику работали всего пять терапевтов. А необходимо где-то двадцать пять. Представляете, какая нагрузка? У одного доктора в смену было сто пациентов при регламенте в 20–30.



И это одна из причин, почему новосибирцы так долго ждут, когда врач придет к ним домой. Если при обычном режиме, говорит сотрудник 11-й поликлиники, терапевты выходили на домашние вызовы после 12:00–13:00, то в последнее время им удается освободиться для таких обходов только к шести-семи вечера.