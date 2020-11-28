«Болеет очень много врачей»: сотрудник поликлиники № 11 рассказал о патовой ситуации

В поликлинике № 11 Новосибирска массово болеют врачи
Поликлиника
— Идет экстренный прием, с температурой и так далее. А вот планового приема нет. Больной теперь может обратиться по телефону в кол-центр и оформить вызов на дом, но вот понаблюдаться планово пока не получится, — рассказал журналисту НГС один из врачей.
Сотрудников, по его словам, не хватало и до пандемии, а сейчас ситуация обострилась из-за большого потока пациентов:
— Раза в три увеличился поток, если не больше. Поэтому даже узких специалистов сняли и перевели на входящие звонки — физически не успевали всех принять. И теперь им даже не по своему профилю приходится работать, а по терапевтическому: по сути, стали заменять терапевтов на телефонах. Подобная ситуация и в других поликлиниках. В Заельцовском районе, например, в 27-й… Болеет врачей очень много. Вот у нас на участках должно быть больше двадцати терапевтов, но из-за недостатка кадров их по факту всего шестнадцать. А работает в лучшем случае половина. Остальные на больничном, причем на долгом — по месяцу сидят дома. Был как-то период, когда три недели подряд на всю поликлинику работали всего пять терапевтов. А необходимо где-то двадцать пять. Представляете, какая нагрузка? У одного доктора в смену было сто пациентов при регламенте в 20–30.
И это одна из причин, почему новосибирцы так долго ждут, когда врач придет к ним домой. Если при обычном режиме, говорит сотрудник 11-й поликлиники, терапевты выходили на домашние вызовы после 12:00–13:00, то в последнее время им удается освободиться для таких обходов только к шести-семи вечера.
В новосибирском Минздраве с опозданием ответили на запрос НГС, нарушив установленный законом срок. В пресс-службе объяснили это тем, что ответственный сотрудник ушел на больничный. В ответе, который редакция получила через 10 дней, сообщалось, что в поликлинике
— В связи со сложившейся на территории Новосибирской области эпидемической ситуацией руководители медорганизаций вправе перенести сроки оказания медицинской помощи взрослому населению в плановой форме на период после 1 декабря 2020 года. Эта мера была введена Министерством здравоохранения НСО с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена, — сообщается в ответе, подписанном министром здравоохранения области Константином Хальзовым.
Сложившуюся ситуацию в 11-й поликлинике министр объяснил болезнью врачей. Вопрос о том, сколько медиков сейчас не хватает в этой поликлинике, глава Минздрава проигнорировал. Также Константин Хальзов решил не раскрывать информацию, в каких еще медучреждениях ограничен плановый прием пациентов. В то время как читатели НГС сообщают: отменены приемы и в поликлинике
В конце октября НГС рассказывал о ситуации в поликлинике