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Новосибирцы потратили на «Арбидол» 7 миллиардов — какие еще лекарства пользуются спросом в НСО

Цены на некоторые препараты за первые 9 месяцев выросли более чем в полтора раза

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Самые большие объемы продаж — у препаратов, которые применяются при вирусных заболеваниях&nbsp;

Самые большие объемы продаж — у препаратов, которые применяются при вирусных заболеваниях 

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В Новосибирской области продали «Арбидола» на 7 миллиардов рублей

В этом году жители Новосибирской области потратили на «Арбидол» почти 7 миллиардов рублей.

Аналитики агентства DSM Group по просьбе НГС подсчитали, продажи каких лекарств в НСО росли быстрее других, а также какие медикаменты подорожали больше всего. Аналитики оценивали изменения за первые 9 месяцев этого года.

В первой десятке медикаментов, которые показали наибольший рост продаж, семь так или иначе связаны с острыми респираторными заболеваниями. Лидером роста спроса (более 400%) в Новосибирской области стал «Орвис» (комплексный препарат на основе парацетамола — применяется прежде всего как жаропонижающее средство), на него новосибирцы потратили 589 миллионов.

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На второе место (292%) вышел «Арбидол» — препарат, который продвигается, как «противовирусное средство» — жители области потратили на него 6,8 миллиарда рублей. На третьем месте по росту спроса оказался «Ранкоф» (производитель позиционирует его как «противопростудное средство»), он обошёлся жителям региона в 561 миллион.

Планку в 1 миллиард рублей смогли также преодолеть «Бронхо-мунал» (4 млрд рублей), «Гриппферон» (2,25 млрд рублей) и «Глюкофаж Лонг» (1,29 млрд рублей).

Росли и цены на лекарства. Лидером, по данным DSM Group, стал дешевый антисептик «Асептолин» (рост средней цены 65%), за ним следует препарат используемый при воспалении суставов «Дипросан» (50%), а на третьем месте оказалась настойка валерианы (50%).

Единственный медикамент из первой десятки по росту средних цен, который активно используется при лечении осложнений ОРВИ (в том числе вызванных коронавирусом), — это антибиотик «Азитромицин», который за 9 месяцев подорожал на 41%.

Нередко заболевшие новосибирцы начинают лечение или вообще не дождавшись врача, или исходя из собственных представлений о фармакологии. В такой ситуации могут оказаться и сами медики. Так, врач из Новосибирска по имени Константин, заразившись коронавирусом вынужден был потратить на лекарства порядка 100 тыс. рублей — о том, что это за медикаменты, он рассказал НГС.

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лекарствапандемия коронавируса
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