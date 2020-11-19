Новосибирцы потратили на «Арбидол» 7 миллиардов — какие еще лекарства пользуются спросом в НСО

В этом году жители Новосибирской области потратили на «Арбидол» почти 7 миллиардов рублей.

Аналитики агентства DSM Group по просьбе НГС подсчитали, продажи каких лекарств в НСО росли быстрее других, а также какие медикаменты подорожали больше всего. Аналитики оценивали изменения за первые 9 месяцев этого года.



В первой десятке медикаментов, которые показали наибольший рост продаж, семь так или иначе связаны с острыми респираторными заболеваниями. Лидером роста спроса (более 400%) в Новосибирской области стал «Орвис» (комплексный препарат на основе парацетамола — применяется прежде всего как жаропонижающее средство), на него новосибирцы потратили 589 миллионов.

