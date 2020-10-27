Теперь и среднетяжелых пациентов с COVID-19 будут лечить дома

Среднетяжелых пациентов с коронавирусом будут лечить дома
Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению и профилактике
— Новые схемы лечения позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях не только пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, но и взрослых пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска, — указано на официальном сайте Минздрава.
Если у пациента в среднетяжелом состоянии при лечении дома ухудшится самочувствие: температура будет больше 38,5 в течение трех и больше дней, затруднение дыхания, отдышка, сатурация
Если у пациента нарушение сознания, сатурация меньше
Также в рекомендации по лечению и профилактике
Полностью обновленные рекомендации можно посмотреть здесь. А сколько человек болеет