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Теперь и среднетяжелых пациентов с COVID-19 будут лечить дома

Минздрав выпустил новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

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Если в течение трех дней дома у пациента с COVID сохраняется температура выше 38,5, его должны госпитализировать

Если в течение трех дней дома у пациента с COVID сохраняется температура выше 38,5, его должны госпитализировать

Среднетяжелых пациентов с коронавирусом будут лечить дома

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению и профилактике COVID-19. Это уже девятая версия документа. Она содержит ряд важных изменений, в том числе касающиеся диагностики, маршрутизации пациентов с COVID-19 и организации амбулаторного лечения. Пациенты с COVID в состоянии средней тяжести теперь могут лечиться дома.

— Новые схемы лечения позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях не только пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, но и взрослых пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска, — указано на официальном сайте Минздрава.

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Если у пациента в среднетяжелом состоянии при лечении дома ухудшится самочувствие: температура будет больше 38,5 в течение трех и больше дней, затруднение дыхания, отдышка, сатурация меньше 93%), ему нужно будет вызвать врача или бригаду скорой. И его госпитализируют.


Если у пациента нарушение сознания, сатурация меньше 92%, а ЧДД больше 35, его, согласно регламенту, необходимо подключить к ИВЛ.

Также в рекомендации по лечению и профилактике COVID включили вакцину «Вектора», зарегистрированную в октябре.

Полностью обновленные рекомендации можно посмотреть здесь. А сколько человек болеет COVID-19 в вашем регионе — здесь.

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