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Новосибирск стал лидером по росту числа звонков в аптеки — горожане ищут лекарства

2ГИС зафиксировал тенденции на основе своего нового сервиса

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Самым популярным лекарством, которое пользователи 2ГИСа ищут в аптеках, оказался арбидол

Самым популярным лекарством, которое пользователи 2ГИСа ищут в аптеках, оказался арбидол

2ГИС зафиксировал резкое увеличение количества звонков в аптеки. Новосибирск стал лидером такого роста, опередив средние показатели по стране более чем вдвое.

Весной этого года 2ГИС добавил к своим картам новый сервис — теперь там можно искать не просто аптеки, но и конкретные лекарства. Найдя нужный медикамент, пользователь сразу может позвонить в аптеку, чтобы уточнить, есть ли он в наличии прямо сейчас.

Как отмечают в 2ГИС, количество обращений к этому сервису на минувшей неделе в 15 крупнейших городах России выросло в среднем на 70%. Всплеск звонков уже сопоставим с первой неделей апреля. Больше всего поиском лекарств озаботились в Новосибирске — здесь зафиксирован рост в 151%. В первой тройке также Омск (на 131%) и Воронеж (на 95%).

Для сравнения, в Москве этот показатель увеличился только на 15%, а в Санкт-Петербурге составил лишь 6%. Это может объясняться тем, что жители этих городов меньше пользуются 2ГИС, предпочитая Яндекс и Google.

2ГИС составил также список лекарств, которые в России ищут чаще всего. Лидером здесь стал арбидол (более 19% всех запросов), за ним следуют азитромицин (8,6%), левофлоксацин (6%) и парацетамол (5,2%).

В конце прошлой недели читатели завалили редакцию жалобами на то, что они не могут купить нужные им лекарства (прежде всего антибиотики). Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко разбиралась, так ли это.

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2ГИСCOVID-19аптека
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