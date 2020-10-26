Новосибирск стал лидером по росту числа звонков в аптеки — горожане ищут лекарства

2ГИС зафиксировал резкое увеличение количества звонков в аптеки. Новосибирск стал лидером такого роста, опередив средние показатели по стране более чем вдвое.
Весной этого года 2ГИС добавил к своим картам новый сервис — теперь там можно искать не просто аптеки, но и конкретные лекарства. Найдя нужный медикамент, пользователь сразу может позвонить в аптеку, чтобы уточнить, есть ли он в наличии прямо сейчас.
Как отмечают в 2ГИС, количество обращений к этому сервису на минувшей неделе в 15 крупнейших городах России выросло в среднем на 70%. Всплеск звонков уже сопоставим с первой неделей апреля. Больше всего поиском лекарств озаботились в Новосибирске — здесь зафиксирован рост в 151%. В первой тройке также Омск (на 131%) и Воронеж (на 95%).
Для сравнения, в Москве этот показатель увеличился только на 15%, а в Санкт-Петербурге составил лишь 6%. Это может объясняться тем, что жители этих городов меньше пользуются 2ГИС, предпочитая Яндекс и Google.
2ГИС составил также список лекарств, которые в России ищут чаще всего. Лидером здесь стал арбидол (более 19% всех запросов), за ним следуют азитромицин (8,6%), левофлоксацин (6%) и парацетамол (5,2%).
В конце прошлой недели читатели завалили редакцию жалобами на то, что они не могут купить нужные им лекарства (прежде всего антибиотики). Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко разбиралась, так ли это.