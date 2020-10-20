Может, эффективнее закрыть на месяц станцию метро «Площадь Маркса»? 5 вопросов о карантине в учебных заведениях

Директор новосибирского колледжа не поддержал закрытие учебных заведений
Школьников и студентов Новосибирска вроде бы пока не собираются переводить на дистанционное обучение. Почему «вроде бы»? Потому что сначала Минобр заявил о нежелании отправлять учащихся по домам, как это делали в Москве. Но сегодня министр образования Сергей Федорчук сказал, что в случае ухудшения эпидемической ситуации, возможно, придется принять решение о переводе старшеклассников на дистанционку. А так ли она нужна (давайте обсудим в комментариях)? А пока на эту тему рассуждает Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа. Публикуем пост из Facebook с разрешения автора.
Прежде чем призывать закрывать школы, колледжи и вузы на карантин, переводя их всех массово на дистанционное обучение, нужно внятно и с цифрами на руках ответить на несколько простых вопросов:
- Если кто-то уже забыл, мы тут два месяца развлекались тем, что закрепляли классы за конкретными аудиториями, добивались разного расписания перемен, измеряли всем температуру и не пускали родителей на
1 Сентября. Может ли кто-то сказать — это в итоге было эффективно или нет? Если да, то почему бы просто не продолжить? Если нет, то, может, уже хватит?
- В целом уже понятно, что если весной всё свесили на регионы, то теперь — на отдельных директоров конкретных учреждений. Если так, то будет ли у учредителя этих учреждений — например, Департамента образования мэрии — не только право что-то там контролировать, но и обязанности содержательно вложиться и разделить ответственность? Можно ли это, например, прописать в отдельном региональном законе? В любых гражданских отношениях у учредителя (например, в ООО) есть прямая обязанность нести субсидиарную ответственность, почему же здесь учредители занимают только контролирующую позицию?
- Что у нас там изменилось с инфраструктурой? Сделали ли что-то за эти полгода подведомственные учреждения, которые получают сотни миллионов бюджетных ресурсов каждый год? Будут ли на этот раз курсы, поддержка, сопровождение? Или если второй волны нет, то и можно продолжать делать вид, что ничего не происходит?
- Кто-то измерял весной и летом — а как изменилось поведение и интенсивность социальных связей у школьников после того, как они массово ушли на дистант? Почему мы априори полагаем, что они все, как зайки, разошлись по квартирам и ни одной минуты не общались? Может ли нам кто-то показать на цифрах, как влияет карантин на интенсивность социальных контактов школьников? Если нет, то почему мы должны поверить вам на слово — в то, что все передаточные цепочки резко прервутся?
- И наконец — а почему вообще дискуссия идет прежде всего о закрытии школ? Ведь если у нас некая управленческая задача ограничения социального взаимодействия, то должны быть альтернативы. Давайте, например, заодно обсудим — а, может, эффективнее закрыть на месяц станцию метро «Площадь Маркса»? Там, как помнится, за сутки проходит порядка
50 тысяччеловек — это больше, чем, например, работает сотрудников во всей муниципальной системе образования. Закроем её, и потоки распределятся, не будет скученности. Что, говорите, будет коллапс? А в образовании при закрытии на карантин коллапса разве не будет?
Если ответы на эти вопросы отсутствуют или они сформулированы на уровне лозунгов, то простите, но эти ваши предложении о закрытии школ, колледжей и вузов — не более чем популизм и яркий пример карго-культа.
Помогла бы дистанционка школам и вузам во время второй волны коронавируса?
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