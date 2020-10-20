Может, эффективнее закрыть на месяц станцию метро «Площадь Маркса»? 5 вопросов о карантине в учебных заведениях

Школьников и студентов Новосибирска вроде бы пока не собираются переводить на дистанционное обучение. Почему «вроде бы»? Потому что сначала Минобр заявил о нежелании отправлять учащихся по домам, как это делали в Москве. Но сегодня министр образования Сергей Федорчук сказал, что в случае ухудшения эпидемической ситуации, возможно, придется принять решение о переводе старшеклассников на дистанционку. А так ли она нужна (давайте обсудим в комментариях)? А пока на эту тему рассуждает Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа. Публикуем пост из Facebook с разрешения автора.