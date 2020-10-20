Каких школьников в Новосибирской области ждёт перевод на дистант? Отвечает министр образования

В Новосибирской области при введении дистанционного обучения младшеклассники останутся на очном обучении, об этом сегодня на брифинге сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



— Если мы будем говорить о массовом переходе на дистанционное обучение, то здесь я сразу же раскрою одну мысль, которую мы сейчас прорабатываем. Даже если мы будем объявлять дистант, то я не вижу смысла переводить младшую школу. Наверное, мы всё-таки будем идти по пути перевода старшеклассников, если будем принимать такое решение. А младшую школу в этом смысле будем разводить по кабинетам, — рассказал министр.