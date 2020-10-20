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Каких школьников в Новосибирской области ждёт перевод на дистант? Отвечает министр образования

Дистанционное обучение могут ввести, если эпидобстановка в регионе ухудшится

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Дети с 1-го по 4-й класс дистанционно учиться точно не будут

Дети с 1-го по 4-й класс дистанционно учиться точно не будут

Младшеклассников в НСО обещают не переводить на дистант

В Новосибирской области при введении дистанционного обучения младшеклассники останутся на очном обучении, об этом сегодня на брифинге сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Если мы будем говорить о массовом переходе на дистанционное обучение, то здесь я сразу же раскрою одну мысль, которую мы сейчас прорабатываем. Даже если мы будем объявлять дистант, то я не вижу смысла переводить младшую школу. Наверное, мы всё-таки будем идти по пути перевода старшеклассников, если будем принимать такое решение. А младшую школу в этом смысле будем разводить по кабинетам, — рассказал министр.

Сейчас, по его словам, речи о введении массового дистанционного обучения не ведётся, но оно может быть введено при ухудшении эпидобстановки.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске полностью закрыли детский сад № 435 из-за шеф-повара, у которого обнаружили ковид. На карантине из-за ковида 38 групп в 30 детских садах.

В Новосибирской области сейчас в разгаре вторая волна коронавируса. Ежедневно статистика бьет рекорды. В школах ковид обнаружили у 121 учителя.

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