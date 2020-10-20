В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё 6 человек — все были старше 60

В Новосибирской области от ковида скончались ещё 6 человек. Общее число жертв коронавируса в регионе составило 539.

— Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 62, 67 и 74 лет и женщины в возрасте 67, 68 и 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 539 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 120 человек. На ИВЛ — 45 пациентов, — сообщает оперштаб по коронавирусу в Новосибирской области.

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