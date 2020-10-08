Как будто мы снова в марте: Минздрав посоветовал россиянам оставаться в выходные дома

— Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе — COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших, — цитирует Кузнецова агентство.



За минувшие сутки в России зарегистрировано 11 493 случая коронавируса, с начала пандемии заболели 1 260 112 человек. Чуть больше миллиона выздоровели, 22 056 человек скончались. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость растет в 60 регионах страны, еще в 20 субъектах ситуация стабильная, в нескольких регионах снижение, которое обусловлено тем, что люди соблюдают правила санитарной гигиены и социальную дистанцию. Тем не менее говорить о том, что в России вторая волна коронавируса, нельзя, подчеркнула Попова.



— Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна, — заявила Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

