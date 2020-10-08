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Как будто мы снова в марте: Минздрав посоветовал россиянам оставаться в выходные дома

Чтобы не распространять коронавирус

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Только россияне отвыкли от балконных прогулок, как Минздрав попросил вновь оставаться дома

Только россияне отвыкли от балконных прогулок, как Минздрав попросил вновь оставаться дома

Помощник главы федерального Минздрава Алексей Кузнецов порекомендовал россиянам остаться дома в эти выходные, передает «Интерфакс». Заявление было сделано в ходе пресс-конференции. Кузнецов отметил, что в ряде регионов сейчас идет рост случаев коронавирусной инфекции.

— Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно, — заявил Алексей Кузнецов.

Под «оставаться дома» чиновник имел в виду воздержание от походов в гости, посещения публичных мероприятий и поездок в общественном транспорте.

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— Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе — COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших, — цитирует Кузнецова агентство.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 11 493 случая коронавируса, с начала пандемии заболели 1 260 112 человек. Чуть больше миллиона выздоровели, 22 056 человек скончались. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость растет в 60 регионах страны, еще в 20 субъектах ситуация стабильная, в нескольких регионах снижение, которое обусловлено тем, что люди соблюдают правила санитарной гигиены и социальную дистанцию. Тем не менее говорить о том, что в России вторая волна коронавируса, нельзя, подчеркнула Попова.

— Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна, — заявила Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

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Анна ПоповаМинздравРоспотребнадзорпандемиясамоизоляциякоронавирус
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