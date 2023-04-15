Что за загадочный мужчина танцует на улицах Новосибирска — рассказываем о нем в этом видео

Журналист НГС поговорила с уличным танцором. В этом видео вы можете услышать голос человека, уже ставшего городской легендой. Его зовут Александр, ему 68 лет. Впервые на уличный танец он вышел примерно пять лет назад. Свой выход он объясняет тем, что музыка понравилась и видел танцы по телевизору. Легкая одежда — чтобы не мешала.

