Что за загадочный мужчина танцует на улицах Новосибирска — рассказываем о нем в этом видео

Новосибирцы часто видят танцующего на улицах мужчину. Даже зимой он в легкой одежде, почти всегда в маске. Сибиряк надевает наушники и танцует в центре города, возле станций метро и даже в транспорте.
Журналист НГС поговорила с уличным танцором. В этом видео вы можете услышать голос человека, уже ставшего городской легендой. Его зовут Александр, ему 68 лет. Впервые на уличный танец он вышел примерно пять лет назад. Свой выход он объясняет тем, что музыка понравилась и видел танцы по телевизору. Легкая одежда — чтобы не мешала.
— Танцует и танцует папаша, пусть танцует, — цитирует Александр своих взрослых детей, которые знают, что он выходит танцевать на улицу, но не препятствуют его порыву.
Кстати, некоторые прохожие тоже пробуют к нему присоединиться — так сделала корреспондент НГС. Посмотрите этот зажигательный весенний танец.
Когда танцор только начинал выходить на улицу, он был без маски. Сейчас с открытым лицом его не увидишь. Маску Александр подбирает по цветам (чтобы подходили к остальной одежде). Иногда мужчина пританцовывает даже в транспорте, но даже если не танцует, привлекает внимание пассажиров своим внешним видом. Иногда прохожие пробуют к нему присоединиться или просто сделать селфи. Музыку для своего MP3 он покупает на Ленинском рынке — во время подготовки репортажа Александр дал послушать любимую мелодию.