«Мне хорошо, я же танцую». Журналист НГС зажгла с уличным танцором — раскрываем тайну городской легенды

—Так удобнее двигаться, — объясняет танцор, представившийся Александром.



— Меня зовут Ксения. Подскажите, пожалуйста, вы так круто танцуете, можно с вами? — поинтересовалась я.

— Танцуйте, пожалуйста, — говорит улыбчивый новосибирец и сразу же пускается в пляс, возвращая в уши наушники.