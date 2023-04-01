«Мне хорошо, я же танцую». Журналист НГС зажгла с уличным танцором — раскрываем тайну городской легенды

С ним хотят сфотографироваться и потанцевать, его обсуждают в соцсетях, над ним добродушно смеются прохожие. У сибиряка есть даже свои прозвища — «уличный танцор», «полуголый дэнсер». Корреспондент НГС Ксения Владимирская потанцевала с мужчиной, настроилась на одну волну, послушав музыку «гуру», а в перерывах между жаркими па узнала о жизни городской легенды.
Знакомство с танцором
В центре Новосибирска танцора стали регулярно видеть года 2 назад. До этого, по словам некоторых горожан, его часто встречали на Станиславском жилмассиве в ТЦ «Искра» — на протяжении
Мужчина и зимой и летом любит экстравагантно одеваться, но луки подбирает со вкусом. Вот и в этот раз — стильная шапка, спортивные штаны с синим принтом и майка в тон, на поясе повязана красная кофта, на руках — кислотного цвета перчатки, на ногах — одни носки. В стороне стоит пакет с вещами, банка энергетика и резиновые сапоги.
—Так удобнее двигаться, — объясняет танцор, представившийся Александром.
— Меня зовут Ксения. Подскажите, пожалуйста, вы так круто танцуете, можно с вами? — поинтересовалась я.
— Танцуйте, пожалуйста, — говорит улыбчивый новосибирец и сразу же пускается в пляс, возвращая в уши наушники.
Сибиряк рассказал, что живет на Троллейном жилмассиве, но больше любит устраивать свои перформансы у станций метро «Площадь Ленина» и «Красный проспект» возле Дома офицеров.
— Приезжаю танцевать в центр, потому что в родном районе где там танцевать? Там грязь, — признается мужчина.
Александру, по его словам, 68 лет. Он давно в разводе, живет один. Работал на Чкаловском заводе (Новосибирский авиационный завод имени
— Дети уже взрослые, живут отдельно здесь же, в Новосибирске. Со мной не танцуют, но и неплохо к этому относятся. «Танцует и танцует папаша, пусть танцует», — так говорят, — улыбается загадочный сибиряк.
В очередной раз наш диалог прерывает компания подростков. Они просят Александра сделать с ним селфи и пару минут энергично пляшут в унисон с ним.
Смысл жизни
Александр рассказал, что танцует уже пять лет. Он признался, что делает это потому, что ему так хочется:
— Я не мерзну. Мне не жарко, мне хорошо, я же танцую. Пять лет назад попалась музыка интересная, я посмотрел по телевизору, как старички танцуют, и решил: дай, думаю, тоже. Музыку покупаю на Ленинском рынке — там диски продают, на флешки записывают, потом слушаю на MP3.
Он не читает модных журналов, а образ создает под настроение. Маску надевает не потому, что боится коронавируса.
— Не простывал ни разу. Маску ношу, чтоб скрывать эмоции от людей, — говорит танцор.
Мужчина признался, что его больше всего радует в жизни музыка.
— А что вы слушаете чаще всего? — поинтересовалась я.
— А вот что, медленное, — сказал танцор и протянул мне свои наушники, в которых зазвучала композиция, напоминающая шансон.
«Как самая лучшая на свете, обманом тешусь я…» — услышала я из незамысловатого крупного плеера романтические напевы неизвестного мне исполнителя.
— А у вас есть мобильный? Когда не будете танцевать, могли бы созвониться, сделать с вами более подробное интервью. Вы ведь известны в городе, о вас многие говорят, — обратилась я к Александру в тот момент, когда он в очередной раз попытался увильнуть от разговора и пуститься в пляс.
—Да? (Смеется.). Мне надо на работу в понедельник, я работаю экспедитором. А в остальное время танцую в метро, на улице постоянно.
— А домашние питомцы у вас есть? — спросила я.
— Нет, но собак и кошек я люблю, как без них. Есть игрушечный олень, с ним как-то танцевал. Приходите завтра сюда же — потанцуем с моим оленем, — заключил сибиряк и закружился, забыв о нас и окружении, а затем достал мешочек с монетами и обсыпал ими себя. Видимо, это какой-то ритуал, о котором мы, возможно, узнаем уже в следующий раз.
Ранее НГС сообщал, что новосибирский архитектор стал самым популярным танцором в стране.