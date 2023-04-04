На Михайловской набережной построят крытые галереи для пешеходов — от чего они будут защищать

На Михайловской набережной в Новосибирске построят две крытые пешеходные галереи — они появятся под Октябрьским мостом.



Как рассказали в пресс-службе компании «СпецТранСтрой», которая занимается ремонтом Октябрьского моста, галереи построят для безопасного прохода под мостом на время работ — всю эту зону планируют перекрыть.

