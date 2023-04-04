На Михайловской набережной построят крытые галереи для пешеходов — от чего они будут защищать

На Михайловской набережной в Новосибирске построят две крытые пешеходные галереи — они появятся под Октябрьским мостом.
Как рассказали в пресс-службе компании «СпецТранСтрой», которая занимается ремонтом Октябрьского моста, галереи построят для безопасного прохода под мостом на время работ — всю эту зону планируют перекрыть.
— Для прохода пешеходов устраивается крытая галерея шириной 5 м на нижнем ярусе набережной, — объяснили в пресс-службе компании. — В преддверии большого праздника — перед Днем города — планируется установить еще одну — шириной 3 м на верхнем ярусе набережной. Остальная территория в зоне моста будет огорожена.
Первую галерею смонтируют в ближайшее время — точные сроки в «СпецТрансСтрое» не указали. Зона ремонта будет перекрыта как минимум до конца ноября.
Генеральный подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — компания «СпецТрансСтрой» — зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». «СпецТрансСтрой» также является подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.
В феврале стало известно, что во время ремонта моста «СпецТрансСтрой» полностью заменит существующие литые чугунные ограждения. Как уточнили в компании в ответ на запрос НГС, новые ограждения будут полностью идентичны историческим: по утверждению «СпецТрансСтроя», новое чугунное литье заказали на том же производстве, которое изготовило оригинальные ограждения. Название завода в компании не разглашают.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста стало известно в 2020 году. Контракт с подрядчиком заключили в 2022 году. Стоимость работ оценили в 2,2 миллиарда рублей.