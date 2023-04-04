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Тема дняКрытые галереи под Октябрьским мостом
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На Михайловской набережной построят крытые галереи для пешеходов — от чего они будут защищать

Галереи появятся в ближайшее время и останутся до конца ноября

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Пройти под Октябрьским мостом в течение полугода можно будет только через крытую галерею

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На Михайловской набережной в Новосибирске построят две крытые пешеходные галереи — они появятся под Октябрьским мостом.

Как рассказали в пресс-службе компании «СпецТранСтрой», которая занимается ремонтом Октябрьского моста, галереи построят для безопасного прохода под мостом на время работ — всю эту зону планируют перекрыть.

— Для прохода пешеходов устраивается крытая галерея шириной 5 м на нижнем ярусе набережной, — объяснили в пресс-службе компании. — В преддверии большого праздника — перед Днем города — планируется установить еще одну — шириной 3 м на верхнем ярусе набережной. Остальная территория в зоне моста будет огорожена.

Галерею побольше планируют построить в ближайшее время, еще одну — к концу июня

Галерею побольше планируют построить в ближайшее время, еще одну — к концу июня

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Первую галерею смонтируют в ближайшее время — точные сроки в «СпецТрансСтрое» не указали. Зона ремонта будет перекрыта как минимум до конца ноября.

Генеральный подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — компания «СпецТрансСтрой» — зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». «СпецТрансСтрой» также является подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

В феврале стало известно, что во время ремонта моста «СпецТрансСтрой» полностью заменит существующие литые чугунные ограждения. Как уточнили в компании в ответ на запрос НГС, новые ограждения будут полностью идентичны историческим: по утверждению «СпецТрансСтроя», новое чугунное литье заказали на том же производстве, которое изготовило оригинальные ограждения. Название завода в компании не разглашают.

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста стало известно в 2020 году. Контракт с подрядчиком заключили в 2022 году. Стоимость работ оценили в 2,2 миллиарда рублей.

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