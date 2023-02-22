На Октябрьском мосту полностью заменят чугунную ограду — как она будет выглядеть

Чугунную ограду Октябрьского моста в Новосибирске полностью разберут и заменят на новую. На ней изобразят элементы геральдики города.
Об этом сообщила пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой», которое занимается капитальным ремонтом моста. По словам директора Сергея Арапова, оригинальное ограждение изготовлено 70 лет назад и сегодня находится в аварийном состоянии.
— Литье будет наполнено элементами геральдики города — фрагментами герба Новосибирска, флага, ключевых объектов, — пояснил Сергей Арапов. — Предстоит заменить 1047 метров литья с одной стороны и столько же с другой.
Генеральный подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — компания «СпецТрансСтрой», зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». «СпецТрансСтрой» также является подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.
Сейчас на Октябрьском мосту ведут работы внутри пролетов на опорах, пешеходные тротуары разобрали осенью.
Ранее НГС писал о том, что дыры в чугунной ограде Октябрьского моста прикрыли деревянными загородками. Эти меры дорожники назвали временными.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста стало известно в 2020 году. Контракт с подрядчиком заключили в 2022 году. Стоимость работ оценили в 2,2 миллиарда рублей.