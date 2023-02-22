На Октябрьском мосту полностью заменят чугунную ограду — как она будет выглядеть

Об этом сообщила пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой», которое занимается капитальным ремонтом моста. По словам директора Сергея Арапова, оригинальное ограждение изготовлено 70 лет назад и сегодня находится в аварийном состоянии.

— Литье будет наполнено элементами геральдики города — фрагментами герба Новосибирска, флага, ключевых объектов, — пояснил Сергей Арапов. — Предстоит заменить 1047 метров литья с одной стороны и столько же с другой.