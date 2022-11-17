Дыру в ограждении моста через Обь в Новосибирске залатали деревянными досками — фото

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт.