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Дыру в ограждении моста через Обь в Новосибирске залатали деревянными досками — фото

Дорожники называют меру временной и связывают ее с капремонтом

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Пока ограждения выглядят так

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Отсутствующие чугунные ограждения на Коммунальном мосту в Новосибирске заменили на деревянные. Фотография участка появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Это связано с капитальным ремонтом моста. Как сообщил НГС подрядчик, ООО «СпецТрансСтрой», чугунное литье на мосту полностью заменят. Предстоит заменить 2 километра ограждений.

— На мосту 5 видов секций, их состояние — аварийное. Чугун устарел, потрескался, краска слезла. Мы демонтировали одну секцию и огородили место деревянным заграждением. На этой неделе в Новосибирск приедут представители Каслинского завода, покажем им секцию, обсудим возможность изготовления нового литья по аналогии с существующими, — сообщил генеральный директор компании Сергей Арапов.

Он напомнил, что проход по мосту полностью запрещен.

— Тротуары на части моста демонтированы. Ходить там — опасно для жизни и здоровья, — сказал Арапов.

НГС также направил уточняющий запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.

ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Владельцы компании — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ООО «Сибирский Поликомпозит». Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год — 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 год составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключил контракты на 5,6 миллиарда рублей.

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт.

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