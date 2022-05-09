В телевизорах у части новосибирцев появилась экстремистская надпись про спецоперацию на Украине
В МТС сообщили, что на российские каналы телевещания была совершена кибератака
На экранах телевизоров многих новосибирцев сегодня утром,
— И это на 9 Мая! — возмущается читатель НГС.
В основном жалобы поступают на приставки МТС. В пресс-службе прокомментировали ситуацию:
— На российские каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке вещания могли появиться надписи экстремистского характера. Сейчас наши IT-специалисты оперативно устраняют последствия взлома, чтобы абоненты как можно быстрее смогли получать сервисы и смотреть телепрограммы и фильмы, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе МТС Сибирь.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять меры информационной безопасности во время проведения ЕГЭ и ОГЭ из-за возможных кибератак.