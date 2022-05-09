СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дня«Бои вели без артиллерии». Рассказ ветерана
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В телевизорах у части новосибирцев появилась экстремистская надпись про спецоперацию на Украине

В МТС сообщили, что на российские каналы телевещания была совершена кибератака

10 535
Читатели НГС завалили редакцию жалобами

Читатели НГС завалили редакцию жалобами

Поделиться

На экранах телевизоров многих новосибирцев сегодня утром, 9 мая, появилась экстремистская надпись о спецоперации на Украине с обвинениями в сторону россиян. Ее можно прочитать в списке программ. В редакцию поступило более 10 жалоб начиная с 7 утра.

— И это на 9 Мая! — возмущается читатель НГС.

Надпись можно увидеть в программе передач

Надпись можно увидеть в программе передач

Поделиться

В основном жалобы поступают на приставки МТС. В пресс-службе прокомментировали ситуацию:

— На российские каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке вещания могли появиться надписи экстремистского характера. Сейчас наши IT-специалисты оперативно устраняют последствия взлома, чтобы абоненты как можно быстрее смогли получать сервисы и смотреть телепрограммы и фильмы, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе МТС Сибирь.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять меры информационной безопасности во время проведения ЕГЭ и ОГЭ из-за возможных кибератак.

9 Маякибератака
  • ЛАЙК13
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2