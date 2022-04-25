Губернатор НСО Андрей Травников опасается информационной атаки во время проведения ЕГЭ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять меры информационной безопасности во время проведения экзаменов. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве НСО.

— Украинские нацисты, загнанные в угол, при поддержке западных спецслужб будут кусаться. Они уже пытались в самый тяжелый период эпидподъема, зимой, обрушить медицинскую информационную систему. Следует ожидать, что будет атака и на систему проведения государственной итоговой аттестации. Необходимо предпринять все меры информационной безопасности и продумать запасные варианты, — сказал губернатор.

