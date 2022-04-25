Губернатор НСО Андрей Травников опасается информационной атаки во время проведения ЕГЭ
Выпускные экзамены в Новосибирской области планируют провести в доковидном формате
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять меры информационной безопасности во время проведения экзаменов. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве НСО.
— Украинские нацисты, загнанные в угол, при поддержке западных спецслужб будут кусаться. Они уже пытались в самый тяжелый период эпидподъема, зимой, обрушить медицинскую информационную систему. Следует ожидать, что будет атака и на систему проведения государственной итоговой аттестации. Необходимо предпринять все меры информационной безопасности и продумать запасные варианты, — сказал губернатор.
В регионе в этом году ЕГЭ планируют провести в доковидном формате. Всего в этом году в регионе экзамены будут сдавать около
— На сегодняшний день все настроены на проведение в доковидном формате. Если будут какие-то вещи, связанные с организационными вещами, мы имеем ресурс, чтобы все провести как положено, — заявил Сергей Федорчук, министр образования НСО, 25 апреля на оперативном совещании.
Выпускники 9-х классов будут сдавать четыре экзамена, чтобы получить аттестат. Обязательные предметы — русский язык и математика, другие — школьники выберут самостоятельно.
В конце марта журналист НГС Елизавета Шаталова приняла участие в ЕГЭ для взрослых по математике. Она поделилась своими впечатлениями и рассказала, как проходит такой экзамен, в репортаже.