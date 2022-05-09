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Спецоперация на Украине

«Все хакерские сообщения удалили»: с телевизоров новосибирцев убрали экстремистскую надпись про спецоперацию на Украине

Провокационное сообщение появилось сегодня утром

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Провокационная надпись <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/05/09/71316902/" class="_" target="_blank">появилась сегодня, 9 мая</a>

Провокационная надпись появилась сегодня, 9 мая

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В Новосибирске из программы телепередач убрали экстремистскую надпись про спецоперацию на Украине — об этом сообщили в МТС Сибирь.

Провокационная надпись появилась сегодня, 9 мая, около 7 утра. В редакцию поступило десятки жалоб от читателей.

— В настоящее время специалисты МТС удалили все хакерские сообщения у пользователей. Мы приносим извинения за эту ситуацию. Совместно с партнерами мы уже проводим тщательное расследование причин этого инцидента. Проблема полностью устранена, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МТС Сибири.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что проблемы с сообщениями возникли у многих операторов приставок.

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— Ночью российский агрегатор телепрограмм, который поставляет ТВ-программы онлайн-кинотеатрам, кабельным и IP-каналам в России, подвергся хакерской атаке. В результате на экранах пользователей появились фейковые сообщения, — сообщил источник НГС.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять меры информационной безопасности во время проведения ЕГЭ и ОГЭ из-за возможных кибератак.

9 Маякибератаки
  • ЛАЙК14
  • СМЕХ16
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
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