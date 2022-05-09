«Все хакерские сообщения удалили»: с телевизоров новосибирцев убрали экстремистскую надпись про спецоперацию на Украине
Провокационное сообщение появилось сегодня утром
В Новосибирске из программы телепередач убрали экстремистскую надпись про спецоперацию на Украине — об этом сообщили в МТС Сибирь.
Провокационная надпись появилась сегодня, 9 мая, около 7 утра. В редакцию поступило десятки жалоб от читателей.
— В настоящее время специалисты МТС удалили все хакерские сообщения у пользователей. Мы приносим извинения за эту ситуацию. Совместно с партнерами мы уже проводим тщательное расследование причин этого инцидента. Проблема полностью устранена, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МТС Сибири.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что проблемы с сообщениями возникли у многих операторов приставок.
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— Ночью российский агрегатор телепрограмм, который поставляет ТВ-программы онлайн-кинотеатрам, кабельным и IP-каналам в России, подвергся хакерской атаке. В результате на экранах пользователей появились фейковые сообщения, — сообщил источник НГС.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять меры информационной безопасности во время проведения ЕГЭ и ОГЭ из-за возможных кибератак.