Что происходит с ценами? Делать ли запасы продуктов? Министр промышленности и торговли ответит на вопросы читателей НГС

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров ответит на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.
Он пройдет 6 апреля в 10:00 в нашей группе во «ВКонтакте». Если вам неудобно слушать эфир, то вы сможете прочитать расшифровку на нашем сайте или в Telegram-канале.
Наладилась ли в регионе ситуация с сахаром? Почему возник такой ажиотаж? Как изменилась цена на этот продукт? Мониторинг цен на основные продукты — как он проводится, насколько эффективен? Какие продукты подорожали сильнее всего и из-за чего?
На эти и другие вопросы министр ответит в прямом эфире. Вы также можете прислать свой вопрос через форму ниже.
В Новосибирске продолжается рост цен на продукты — сильнее всего цены растут на овощи, куриные яйца и гречку. Об этом сообщил во время оперативного совещания министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.