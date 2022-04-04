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Что происходит с ценами? Делать ли запасы продуктов? Министр промышленности и торговли ответит на вопросы читателей НГС

Присылайте ваши вопросы через специальную форму

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Вы тоже можете задать свой вопрос министру

Вы тоже можете задать свой вопрос министру

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Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров ответит на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.

Он пройдет 6 апреля в 10:00 в нашей группе во «ВКонтакте». Если вам неудобно слушать эфир, то вы сможете прочитать расшифровку на нашем сайте или в Telegram-канале.

Наладилась ли в регионе ситуация с сахаром? Почему возник такой ажиотаж? Как изменилась цена на этот продукт? Мониторинг цен на основные продукты — как он проводится, насколько эффективен? Какие продукты подорожали сильнее всего и из-за чего?

На эти и другие вопросы министр ответит в прямом эфире. Вы также можете прислать свой вопрос через форму ниже.

В Новосибирске продолжается рост цен на продукты — сильнее всего цены растут на овощи, куриные яйца и гречку. Об этом сообщил во время оперативного совещания министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.

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