Что происходит с ценами? Делать ли запасы продуктов? Министр промышленности и торговли ответит на вопросы читателей НГС

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров ответит на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.

Он пройдет 6 апреля в 10:00 в нашей группе во «ВКонтакте». Если вам неудобно слушать эфир, то вы сможете прочитать расшифровку на нашем сайте или в Telegram-канале.

Наладилась ли в регионе ситуация с сахаром? Почему возник такой ажиотаж? Как изменилась цена на этот продукт? Мониторинг цен на основные продукты — как он проводится, насколько эффективен? Какие продукты подорожали сильнее всего и из-за чего?