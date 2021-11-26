«Уж лучше глухая стена с колючей проволокой»: как и зачем люди ставят заборы вокруг многоэтажек

Несколько лет назад, когда мы въехали в квартиру одного из домов ЖК «Плющихинский квартал», нам бросилось в глаза отсутствие ворот и калитки на входе на территорию, хотя забором огорожены все три дома. Еще тогда нам показалось смешным, что территория огорожена, а доступ на нее имеют все — в чем же тогда смысл этой конструкции? У нас не проходная территория, нет толп туристов или людей, желающих побывать в нашем дворе. С другой стороны, ну стоит этот забор и стоит. Кому мешает? Если в центре ищешь короткую дорогу и натыкаешься на очередной забор, который неизвестен картам 2GIS, невольно вырывается нецензурная тирада. А в спальниках-то что вам сделали эти бедные заборы?



В прошлом году зашло обсуждение установки камер слежения и ворот с калиткой, чтобы во дворе не было посторонних людей. Мы, собственники, поддержали эту идею. Особенно после того, как пьяный водитель устроил аварию прямо на парковке в паре десятков метров от нашего дома. Ворота для автомобилей и камеры действительно установили, а калитки — нет. Главным аргументом было то, что в цоколе наших домов есть коммерческие организации. А они, по мнению некоторых жильцов, или будут против, или всё равно будут пускать клиентов по звонку в домофон. Как жилец дома, я голосовала за калитку, а что будет с магазинами, мягко говоря, не моя забота. Но это относительно разумно — зачем ставить домофон, если любой человек может попасть на территорию под видом клиента.