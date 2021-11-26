«Уж лучше глухая стена с колючей проволокой»: как и зачем люди ставят заборы вокруг многоэтажек

Новосибирск часто называют городом заборов. Причем не только около дорог или возле учреждений, но и вокруг домов. И неважно, что это: огромный ЖК или пара-тройка многоэтажек, решивших оградить свой уютный уголок. Недавно читатели возмущались установкой забора, который закрыл проезд жителям и гостям Шевченковского жилмассива. Зачем вообще нужны заборы и все ли из них полезны? Об этом в своей колонке рассуждает автор НГС.
Наш город очень часто ругают за «озаборивание». Иногда это реальная нужда в современных реалиях. Да, не спорю, забор вряд ли спасет двор от того, кто всеми способами захочет к вам влезть и что-то испортить. Но по крайней мере он поддерживает чувство личной безопасности. Так ли это важно и вокруг всех ли домов нужно немедленно воткнуть по забору? Давайте поразмышляем.
Несколько лет назад, когда мы въехали в квартиру одного из домов ЖК «Плющихинский квартал», нам бросилось в глаза отсутствие ворот и калитки на входе на территорию, хотя забором огорожены все три дома. Еще тогда нам показалось смешным, что территория огорожена, а доступ на нее имеют все — в чем же тогда смысл этой конструкции? У нас не проходная территория, нет толп туристов или людей, желающих побывать в нашем дворе. С другой стороны, ну стоит этот забор и стоит. Кому мешает? Если в центре ищешь короткую дорогу и натыкаешься на очередной забор, который неизвестен картам 2GIS, невольно вырывается нецензурная тирада. А в спальниках-то что вам сделали эти бедные заборы?
В прошлом году зашло обсуждение установки камер слежения и ворот с калиткой, чтобы во дворе не было посторонних людей. Мы, собственники, поддержали эту идею. Особенно после того, как пьяный водитель устроил аварию прямо на парковке в паре десятков метров от нашего дома. Ворота для автомобилей и камеры действительно установили, а калитки — нет. Главным аргументом было то, что в цоколе наших домов есть коммерческие организации. А они, по мнению некоторых жильцов, или будут против, или всё равно будут пускать клиентов по звонку в домофон. Как жилец дома, я голосовала за калитку, а что будет с магазинами, мягко говоря, не моя забота. Но это относительно разумно — зачем ставить домофон, если любой человек может попасть на территорию под видом клиента.
Даже без калитки есть небольшой прогресс в безопасности. Например, люди, которые раньше приезжали в наш двор за продуктами или пивом, теперь вынуждены оставлять автомобиль снаружи и идти в магазин ногами. Это предотвращает количество возможных несчастных случаев. У ответственных лиц есть имена всех собственников с номерами машин, и в случае какого-либо происшествия можно установить виновного. Еще парковка стала свободнее, потому что на ней перестали парковаться жильцы соседнего дома. Из плюсов всё. Теперь — к минусам.
Ворота в нашем доме стоят уже год. И, если честно, я бы к чертям снесла весь забор с этими самыми воротами. В нашей семье нет автомобиля, но мы активно пользуемся такси, каршерингом и доставками. Каждый раз нужно идти ногами за забор, чтобы взять машину или уехать на такси. Каршеринговые автомобили по правилам нельзя оставлять на огороженной территории, а таксисты отказываются заезжать внутрь, даже при условии наличия доступа к воротам. Водителей я прекрасно понимаю и не виню, да и мне это расстояние пройти несложно. Правда, чаще всего такси я заказываю при поездках с ребенком, которого приходится это расстояние нести на руках по сугробам, льду или лужам. Доставщиков мне тоже по-человечески жалко.
Кстати, благодаря очень удобному датчику, который откатывает воротину на любое движение внутри ворот, во двор заезжают чужие автомобили. Но это для самых стойких — нужно только подождать, пока кто-нибудь из жильцов на авто утром или вечером будет покидать территорию или возвращаться домой. И путь открыт. Этот же датчик иногда залепляли снегом или надевали на него перчатку. Если никто из людей этого не замечал, ворота оставались открытыми. Автомобили на внутренней территории иногда тоже разгоняются по прямой, игнорируя установленную на придомовой территории скорость. Такая вот иллюзия безопасности.
Зато парковка свободна, скажете вы. Она и так была свободна, отвечу я. Поэтому телодвижения с воротами оказались для меня непонятны. Дети из соседних домов всё так же гуляют на площадке, школьники занимаются на турниках. Через забор то и дело перелезают люди, идущие с дач и сокращающие путь, — для этого они выламывают прутья забора. Бравые соседи решили намазать всё мазутом — по моим наблюдениям, бесполезно. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось.
Единственная полезная, по моему ощущению, вещь — камеры по периметру. Ими за этот год для своих нужд я воспользовалась ровно ноль раз. Но чувство безопасности превыше всего. Соседи обычно по ним смотрят, кто выкинул мусор в приподъездную урну вместо основной или кто поставил автомобиль в месте, где стоят сравнявшиеся со снегом полусферы.
Подводя итог, если ставите забор, так ставьте его глухой стеной с колючей проволокой — вот это уже более или менее является гарантом безопасности. А если вы решили воткнуть забор просто потому, что захотелось, снесите его и не усложняйте жизнь себе и другим. Да, возможно, в спальниках заборы мешают куда меньше, чем в центре, но всё равно. Если пользы не несет, то зачем оно надо?
Когда в местном паблике спросили, как же обойти защиту в виде этих ворот, в комментариях с ядом заметили, мол, «в элитные дома не пускают челядь». Позже, когда соседние дома тоже установили ворота на своей территории, это событие обсудили в более 100 комментариях: «ну и сидите там сами», «а мы вас тогда к себе не пустим», «да мы снесем эти ворота». Это смешно и немного грустно, что забор около дома воспринимается как нечто «на богатом языке».
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