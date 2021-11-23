23 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 73.45
eur 82.77
Тема дняСтрашная находка в подвале многоэтажки
Все новости
Все новости

«Бравировал резиновой дубинкой»: в Новосибирске охранник запретил девушке смотреть на кроликов

Сибирячка хотела посмотреть на зверьков, которые бегают по территории томографического центра СО РАН

1 934
30Обсудить

Поделиться

Кроликов рядом с институтом можно встретить зимой и летом

Кроликов рядом с институтом можно встретить зимой и летом

Поделиться

Охранник прогнал сибирячку, которая хотела посмотреть кроликов в МТЦ СО РАН

В Новосибирске охранник прогнал с территории Международного томографического центра СО РАН посетительницу, которая пришла посмотреть на кроликов. Животные часто бегают на этой территории.

— Вечером в понедельник, 22 ноября, около 17:00 я пошла туда. Спокойно шла к первому попавшемуся на глазах кролику. Меня окликнул охранник, я к нему подошла. Он начал говорить, что ходить тут нельзя. Я спросила, можно ли постоять здесь хотя бы пару минут, чтобы посмотреть на кроликов. Он ответил: «Нет» и сказал уходить немедленно, а то мне что-то будет. Я уточнила что. Тут он начал бравировать, что у него есть резиновая дубинка и якобы меня ею побьют. Я ушла, — рассказала НГС сибирячка Алиса Аив.

Дмитрий Сагдеев, заместитель директора по прикладным и финансовым вопросам МТЦ СО РАН, пояснил, что сам институт закрыли для посещения около года назад из-за пандемии. При этом клиенты могут проходить к территории, где проводят МРТ.

— Кролики и там и там бегают. В зимнее время обычно прячутся, холодно, а в летнее время они всё время бегают среди людей. Приходить и смотреть можно. У нас на обследования люди приезжают на машинах и приходят пешком, всё открыто. Туда не могут запрещать ходить. В воскресенье закрывают всё, когда мы не работаем. Это какое-то недоразумение, — рассказал сотрудник института.

Он сообщил, что разберется в ситуации с охранником.

Ранее в новосибирском зоопарке к зиме распушились манулы. Эти суровые кошки стали похожи на меховые шары. Посмотрите, как эти животные делали сладкие потягушки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Советский районкроликиохранник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться