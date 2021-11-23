«Бравировал резиновой дубинкой»: в Новосибирске охранник запретил девушке смотреть на кроликов

Охранник прогнал сибирячку, которая хотела посмотреть кроликов в МТЦ СО РАН
В Новосибирске охранник прогнал с территории Международного томографического центра СО РАН посетительницу, которая пришла посмотреть на кроликов. Животные часто бегают на этой территории.
— Вечером в понедельник, 22 ноября, около 17:00 я пошла туда. Спокойно шла к первому попавшемуся на глазах кролику. Меня окликнул охранник, я к нему подошла. Он начал говорить, что ходить тут нельзя. Я спросила, можно ли постоять здесь хотя бы пару минут, чтобы посмотреть на кроликов. Он ответил: «Нет» и сказал уходить немедленно, а то мне что-то будет. Я уточнила что. Тут он начал бравировать, что у него есть резиновая дубинка и якобы меня ею побьют. Я ушла, — рассказала НГС сибирячка Алиса Аив.
Дмитрий Сагдеев, заместитель директора по прикладным и финансовым вопросам МТЦ СО РАН, пояснил, что сам институт закрыли для посещения около года назад из-за пандемии. При этом клиенты могут проходить к территории, где проводят МРТ.
— Кролики и там и там бегают. В зимнее время обычно прячутся, холодно, а в летнее время они всё время бегают среди людей. Приходить и смотреть можно. У нас на обследования люди приезжают на машинах и приходят пешком, всё открыто. Туда не могут запрещать ходить. В воскресенье закрывают всё, когда мы не работаем. Это какое-то недоразумение, — рассказал сотрудник института.
Он сообщил, что разберется в ситуации с охранником.
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