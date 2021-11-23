«Бравировал резиновой дубинкой»: в Новосибирске охранник запретил девушке смотреть на кроликов

В Новосибирске охранник прогнал с территории Международного томографического центра СО РАН посетительницу, которая пришла посмотреть на кроликов. Животные часто бегают на этой территории.



— Вечером в понедельник, 22 ноября, около 17:00 я пошла туда. Спокойно шла к первому попавшемуся на глазах кролику. Меня окликнул охранник, я к нему подошла. Он начал говорить, что ходить тут нельзя. Я спросила, можно ли постоять здесь хотя бы пару минут, чтобы посмотреть на кроликов. Он ответил: «Нет» и сказал уходить немедленно, а то мне что-то будет. Я уточнила что. Тут он начал бравировать, что у него есть резиновая дубинка и якобы меня ею побьют. Я ушла, — рассказала НГС сибирячка Алиса Аив.

