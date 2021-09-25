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В Новосибирске скончался организатор зимних заплывов Алексей Моисеев

Несколько дней новосибирец находился в коме

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Алексей Моисеев руководил клубом зимнего плавания и организовывал массовые заплывы в ледяной воде

Алексей Моисеев руководил клубом зимнего плавания и организовывал массовые заплывы в ледяной воде

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Известный новосибирский морж Алексей Моисеев скончался от травмы

25 сентября стало известно о смерти руководителя Новосибирского клуба зимнего плавания Алексея Моисеева.

Как рассказал друг погибшего Дмитрий, несколько дней перед смертью мужчина провел в коме. Смерть наступила в ночь на 25 сентября.

— 22 сентября, в среду, был несчастный случай на производстве — неудачное падение. В 13.20 попал в город Обь, в городскую клиническую больницу, был в коме в бессознательном состоянии на искусственной вентиляции легких, — рассказал Дмитрий.

Алексею Моисееву было 46 лет, он выступал организатором зрелищных зимних заплывов. В этом году новосибирские моржи под его руководством провели в ледяной воде сутки в память о военном герое. У мужчины остались жена и двое детей.

Редакция НГС выражает соболезнования семье, близким и друзьям Алексея Моисеева.

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моржиновосибирские моржи
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