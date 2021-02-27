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Сутки в ледяной воде: новосибирские моржи проводят заплыв в память о военном герое — 16 морозных фото

Акцию новосибирцы посвятили памяти подвига Александра Матросова

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Свою акцию новосибирские моржи посвятили подвигу Александра Матросова, который погиб в бою ровно 78 лет назад

Свою акцию новосибирские моржи посвятили подвигу Александра Матросова, который погиб в бою ровно 78 лет назад

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Новосибирские моржи проводят суточный заплыв на Юго-Западном жилмассиве

Новосибирские моржи 27 февраля начали суточный заплыв — он закончится на следующий день.

Заплыв стартовал в 12 часов дня на котловане на Юго-Западном жилмассиве. Как рассказал организатор акции Алексей Моисеев, предварительно в ней зарегистрировались 52 человека, но он ожидает, что число участников дойдет до 70.

Сменяя друг друга, моржи проведут в воде 24 часа

Сменяя друг друга, моржи проведут в воде 24 часа

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Заплыв проходит в котловане на Юго-Западном жилмассиве

Заплыв проходит в котловане на Юго-Западном жилмассиве

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Чтобы участники акции не замерзли, для них приготовили горячий чай

Чтобы участники акции не замерзли, для них приготовили горячий чай

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Подождать своей очереди можно в небольшом домике недалеко от места заплыва

Подождать своей очереди можно в небольшом домике недалеко от места заплыва

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Для детей рядом с ним есть специальный — разумеется, тоже ледяной — бассейн

Для детей рядом с ним есть специальный — разумеется, тоже ледяной — бассейн

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Самому старшему из зарегистрировавшихся пловцов 76 лет — у него больше 25 лет опыта подобных заплывов. Самой молодой участницей может стать дочь организатора: в марте ей исполнится 2 года.

— У нас нет задачи проплыть по одному разу, у нас задача — продержаться сутки, — объяснил суть акции Алексей Моисеев. — В том году в таком же заплыве участвовали 64 человека, за сутки получилось четыре этапа, то есть по четыре раза каждый зашел в воду.

Участницы одеты тепло (и весело), но уже готовятся прыгнуть в прорубь

Участницы одеты тепло (и весело), но уже готовятся прыгнуть в прорубь

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По условиям акции в воде всё время должен находиться один из участников, поэтому они сменяют друг друга, как в эстафете

По условиям акции в воде всё время должен находиться один из участников, поэтому они сменяют друг друга, как в эстафете

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Год назад на каждого участника заплыва пришлось по 4 погружения — в этом году ждут больше участников

Год назад на каждого участника заплыва пришлось по 4 погружения — в этом году ждут больше участников

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В этом году число участников может составить около 70, из них 52 зарегистрировались заранее

В этом году число участников может составить около 70, из них 52 зарегистрировались заранее

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В мороз даже зевак вокруг котлована не видать

В мороз даже зевак вокруг котлована не видать

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Среди самих участников заплыва всегда есть спасатели и медики, заверили организаторы

Среди самих участников заплыва всегда есть спасатели и медики, заверили организаторы

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Моржи настроены более чем решительно, а дополнительная нагрузка позволяет не так быстро замерзнуть

Моржи настроены более чем решительно, а дополнительная нагрузка позволяет не так быстро замерзнуть

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Сегодня в Новосибирске около 20 градусов мороза, которые из-за ледяного ветра ощущаются как -30. Алексей Моисеев заметил, что такая погода для заплыва лучше, чем оттепель, но среди них в любом случае есть спасатели и медики.

В этом году заплыв проводят в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова: он погиб в бою в 19 лет 27 февраля 1943 года, закрыв собой амбразуру немецкого дзота, — это дало возможность его взводу провести атаку.

Сегодня в Новосибирске около 20 градусов мороза, а с учетом ветра все -30

Сегодня в Новосибирске около 20 градусов мороза, а с учетом ветра все -30

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Организаторы уверяют, что такая погода для моржей лучше оттепели

Организаторы уверяют, что такая погода для моржей лучше оттепели

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Заплыв в ледяной воде продолжится ночью и завершится в 12 часов дня 28 февраля

Заплыв в ледяной воде продолжится ночью и завершится в 12 часов дня 28 февраля

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Неделю назад одному из участников сложного заплыва через Обь потребовалась помощь спасателей — он провел в ледяной Оби час.

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заплывморжи
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