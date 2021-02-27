Сутки в ледяной воде: новосибирские моржи проводят заплыв в память о военном герое — 16 морозных фото

— У нас нет задачи проплыть по одному разу, у нас задача — продержаться сутки, — объяснил суть акции Алексей Моисеев. — В том году в таком же заплыве участвовали 64 человека, за сутки получилось четыре этапа, то есть по четыре раза каждый зашел в воду.

