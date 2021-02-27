Сутки в ледяной воде: новосибирские моржи проводят заплыв в память о военном герое — 16 морозных фото

Новосибирские моржи проводят суточный заплыв на Юго-Западном жилмассиве
Новосибирские моржи 27 февраля начали суточный заплыв — он закончится на следующий день.
Заплыв стартовал в 12 часов дня на котловане на Юго-Западном жилмассиве. Как рассказал организатор акции Алексей Моисеев, предварительно в ней зарегистрировались 52 человека, но он ожидает, что число участников дойдет до 70.
Самому старшему из зарегистрировавшихся пловцов 76 лет — у него больше 25 лет опыта подобных заплывов. Самой молодой участницей может стать дочь организатора: в марте ей исполнится 2 года.
— У нас нет задачи проплыть по одному разу, у нас задача — продержаться сутки, — объяснил суть акции Алексей Моисеев. — В том году в таком же заплыве участвовали 64 человека, за сутки получилось четыре этапа, то есть по четыре раза каждый зашел в воду.
Сегодня в Новосибирске около 20 градусов мороза, которые из-за ледяного ветра ощущаются как -30. Алексей Моисеев заметил, что такая погода для заплыва лучше, чем оттепель, но среди них в любом случае есть спасатели и медики.
В этом году заплыв проводят в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова: он погиб в бою в 19 лет 27 февраля 1943 года, закрыв собой амбразуру немецкого дзота, — это дало возможность его взводу провести атаку.
Неделю назад одному из участников сложного заплыва через Обь потребовалась помощь спасателей — он провел в ледяной Оби час.