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Сибиряку потребовалась помощь спасателей после заплыва в холодной Оби

Новосибирец участвовал в заплыве и после часа в воде выбился из сил

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Медицинская помощь моржу не потребовалась&nbsp;

Медицинская помощь моржу не потребовалась 

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Сибиряку стало плохо при заплыве через Обь в Новосибирске

21 февраля одному из трех участников заплыва через Обь в месте, где река не замерзает, потребовалась помощь спасателей.

— Одному мужчине оказана помощь. Транспортирован с берега до автомобиля организаторов, передан врачу команды. Медицинская помощь не потребовалась, — рассказали в сообществе муниципальной аварийно-спасательной службы МАСС во «ВКонтакте».

В заплыве участвовали три новосибирца, их сопровождали на катере спасатели. Один из организаторов мероприятия Виталий Панасюк объяснил журналисту НГС, что со здоровьем мужчины, которого довели до берега спасатели, всё в порядке.

— Это штатная процедура в данном виде спорта, — пояснил Виталий Панасюк. — Помощь просто одеть человека и помочь ему дойти до места, где есть транспорт. После такого заплыва не все могут идти самостоятельно.

Ранее мы рассказывали о том, как морозоустойчивые новосибирцы катаются на сапах и обливаются водой на площади Ленина.

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