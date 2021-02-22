Сибиряку потребовалась помощь спасателей после заплыва в холодной Оби

21 февраля одному из трех участников заплыва через Обь в месте, где река не замерзает, потребовалась помощь спасателей.

— Одному мужчине оказана помощь. Транспортирован с берега до автомобиля организаторов, передан врачу команды. Медицинская помощь не потребовалась, — рассказали в сообществе муниципальной аварийно-спасательной службы МАСС во «ВКонтакте».



В заплыве участвовали три новосибирца, их сопровождали на катере спасатели. Один из организаторов мероприятия Виталий Панасюк объяснил журналисту НГС, что со здоровьем мужчины, которого довели до берега спасатели, всё в порядке.