27 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -33°С
Пробки 3/10
usd 73.69
eur 89.87
Тема дня10 главных бизнес-потерь года. Кто закрылся?

Все новости

Все новости

Два десятка морозоустойчивых новосибирцев облились водой на площади Ленина

На термометре было -34 градуса, но моржей это не испугало

1 396
29Обсудить

Поделиться

Новосибирские любители закаливания обливаются на площади Ленина

Новосибирские любители закаливания обливаются на площади Ленина

Поделиться

Группа новосибирских любителей закаливания устроила обливания водой на площади Ленина. Зрителей было немного — улицы сейчас довольно пустынны.

В Новосибирске в центре города в этот день было -34 градуса

В Новосибирске в центре города в этот день было -34 градуса

Поделиться

На улице в центре было -34 градуса. Погода не способствовала даже обычным прогулкам

Воду пришлось принести с собой&nbsp;

Воду пришлось принести с собой 

Поделиться

Воду участники обливания принесли с собой в бутылках. При таком морозе главное — успеть вылить ее на себя до того, как она замерзнет.

Новосибирские любители закаливания обливаются на площади Ленина

Новосибирские любители закаливания обливаются на площади Ленина

Поделиться

Участники говорят, что обливаются на площади Ленина уже третий раз. Правда, в такой мороз, как сегодня, делать им это не приходилось.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Новосибирские любители закаливания обливаются на площади Ленина

Новосибирские любители закаливания обливаются на площади Ленина

Поделиться

Всего сегодня подвергнуть себя испытанию на прочность решились около 20 человек. Это вдвое меньше, чем было в прошлый раз. Тогда, впрочем, и температура была выше -20 градусов.

Новосибирские любители закаливания радуются морозам на площади Ленина

Новосибирские любители закаливания радуются морозам на площади Ленина

Поделиться

Участников, а особенно участниц, переполняли эмоции. То ли от радости преодоления себя, то ли в результате температурного шока.

Поделиться

Пока большинство новосибирцев постит в сетях скриншоты экранов смартфона с температурой и фото градусников, любители закаливания используют морозы для того, чтобы лишний раз проверить себя и продемонстрировать другим возможности организма. Вчера группа моржей в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек устроили традиционный забег, а потом и вовсе искупались.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (29)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...