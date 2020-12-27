Два десятка морозоустойчивых новосибирцев облились водой на площади Ленина

Группа новосибирских любителей закаливания устроила обливания водой на площади Ленина. Зрителей было немного — улицы сейчас довольно пустынны.
На улице в центре было -34 градуса. Погода не способствовала даже обычным прогулкам
Воду участники обливания принесли с собой в бутылках. При таком морозе главное — успеть вылить ее на себя до того, как она замерзнет.
Участники говорят, что обливаются на площади Ленина уже третий раз. Правда, в такой мороз, как сегодня, делать им это не приходилось.
Всего сегодня подвергнуть себя испытанию на прочность решились около 20 человек. Это вдвое меньше, чем было в прошлый раз. Тогда, впрочем, и температура была выше -20 градусов.
Участников, а особенно участниц, переполняли эмоции. То ли от радости преодоления себя, то ли в результате температурного шока.
Пока большинство новосибирцев постит в сетях скриншоты экранов смартфона с температурой и фото градусников, любители закаливания используют морозы для того, чтобы лишний раз проверить себя и продемонстрировать другим возможности организма. Вчера группа моржей в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек устроили традиционный забег, а потом и вовсе искупались.