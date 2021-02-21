«Это за пределами возможностей среднего человека»: три новосибирца переплыли холодную Обь

Три новосибирца переплыли холодную Обь
Три новосибирца переплыли холодную Обь в месте, где река не замерзает, несмотря на мороз.
— Переплыв был посвящен Дню Советской Армии и Военно-морского флота (именно так изначально назывался праздник, отмечаемый 23 февраля. — Прим. ред.). Этот формат — фактически переправа: если бы были боевые условия, а мы — бойцами, которым нужно было переплыть реку для выполнения задания. Мы бы смогли, хотя это за пределами возможностей среднего человека, но мы тренированные. Спасибо нашим властям, сотрудникам МЧС, ГИМС и МАСС, которые нам помогали и сопровождали, — рассказал журналисту НГС один из участников Виталий Панасюк.
По его словам, только три человека в городе могут совершить этот переплыв — он, Марк Москвин и Пётр Новый:
— Если бы это был вид спорта, это минимум уровень мастера спорта международного класса. Но поскольку этого вида спорта нет, это просто наше увлечение и забава.
Марк Москвин занимается холодовым плаванием пятый год: первый раз погрузился в прорубь 31 декабря 2016 года. Ему 57 лет.
— Я не ставил перед собой каких-то особых целей — просто раз в неделю ходил в баню, окунался в проруби и грелся. В начале 2019 года обнаружил, что могу находиться в проруби до 33 минут, сейчас уже до 45. При нулевой температуре воды я переплыл Обь третий раз, — пояснил он.
Ранее мы рассказывали о том, как морозоустойчивые новосибирцы катаются на сапах и обливаются водой на площади Ленина.