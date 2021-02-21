«Это за пределами возможностей среднего человека»: три новосибирца переплыли холодную Обь

Три новосибирца переплыли холодную Обь в месте, где река не замерзает, несмотря на мороз.



— Переплыв был посвящен Дню Советской Армии и Военно-морского флота (именно так изначально назывался праздник, отмечаемый 23 февраля. — Прим. ред.). Этот формат — фактически переправа: если бы были боевые условия, а мы — бойцами, которым нужно было переплыть реку для выполнения задания. Мы бы смогли, хотя это за пределами возможностей среднего человека, но мы тренированные. Спасибо нашим властям, сотрудникам МЧС, ГИМС и МАСС, которые нам помогали и сопровождали, — рассказал журналисту НГС один из участников Виталий Панасюк.