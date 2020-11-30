Три новосибирца проехали на велосипедах по Обскому морю — показываем, как это было (лучше такое не повторять)

Велосипеды молодые люди подготовили заранее.

— На ободах стояла шипованная резина на случай выезда на голый лед. Но оказалось, что лед везде припорошен, и летняя резина тоже бы, вероятно, подошла. Считается, что в ноябре по льду ездить еще нельзя, его слой на водоемах неоднородный. На случай возможного проваливания под лед мы запаслись герметично упакованным набором сухой одежды. Часто бывает, что в ноябре на еще тонкий лед выпадает приличный слой снега, и к тому моменту, когда лед окрепнет, поверхность моря становится неудобной для езды. В этом году ситуация уникальная: лед окреп, но снега на нем почти нет, — объясняет велосипедист.

Он добавил, что решился на поездку из интереса и в том числе в погоне за острыми ощущениями.

— Мы убедились, что предупреждения МЧС — не пустой звук. Лед поблизости от берега выглядит надежно, но далеко в море есть места, которые, судя по их виду, замерзли значительно позже остальных. Да и водители снегоходов пока что ездят вдоль берегов и в море не углубляются.