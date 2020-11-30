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Три новосибирца проехали на велосипедах по Обскому морю — показываем, как это было (лучше такое не повторять)

Молодые люди преодолели более 20 километров

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Поездка заняла почти весь день

Поездка заняла почти весь день

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Три новосибирца дважды пересекли Обское море по льду на велосипедах

Трое новосибирцев на велосипедах проехали по льду Обского моря 20 километров — молодые люди пересекли водохранилище и успешно вернулись назад.

Свою поездку они сняли на видео, а также сделали множество эффектных фотографий. Один из участников заезда рассказал НГС, зачем молодые люди пошли на такой риск.

Заезд прошел в субботу, 28 ноября.

— Мы стартовали через море примерно от Борового и за пару часов достигли правого берега где-то между поселками Бурмистрово и Тула. По дороге мы посетили два острова, а на другом берегу нашли пустующую лодочную станцию СО РАН, устроив там чаепитие за заснеженным столиком, — рассказал корреспонденту НГС один из участников заезда Юрий Кринских.

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Сибиряки взяли с собой дополнительный комплект одежды на случай, если кто-то из них окажется в воде

Сибиряки взяли с собой дополнительный комплект одежды на случай, если кто-то из них окажется в воде

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Велосипеды молодые люди подготовили заранее.

— На ободах стояла шипованная резина на случай выезда на голый лед. Но оказалось, что лед везде припорошен, и летняя резина тоже бы, вероятно, подошла. Считается, что в ноябре по льду ездить еще нельзя, его слой на водоемах неоднородный. На случай возможного проваливания под лед мы запаслись герметично упакованным набором сухой одежды. Часто бывает, что в ноябре на еще тонкий лед выпадает приличный слой снега, и к тому моменту, когда лед окрепнет, поверхность моря становится неудобной для езды. В этом году ситуация уникальная: лед окреп, но снега на нем почти нет, — объясняет велосипедист.

Он добавил, что решился на поездку из интереса и в том числе в погоне за острыми ощущениями.

— Мы убедились, что предупреждения МЧС — не пустой звук. Лед поблизости от берега выглядит надежно, но далеко в море есть места, которые, судя по их виду, замерзли значительно позже остальных. Да и водители снегоходов пока что ездят вдоль берегов и в море не углубляются.

Велосипеды молодые люди подготовили заранее

Велосипеды молодые люди подготовили заранее

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С маршрутом участники справились за один день

С маршрутом участники справились за один день

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— Мы все новосибирцы. У некоторых участников поездки уже был опыт проваливания льда под ногами, но в этот раз всё прошло хорошо. Мы не рекомендуем никому повторять наш эксперимент: можно запросто ошибиться с оценкой состояния льда, который, как мы убедились, очень неоднороден и замерзает неодновременно, — предупреждает велосипедист.

Лед в этом году схватился достаточно рано

Лед в этом году схватился достаточно рано

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Участники решились на заезд в том числе ради красивых видов

Участники решились на заезд в том числе ради красивых видов

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— Мы думали, что поверхность будет ровная, как в районе станции Береговая, где мы пробовали ездить ранее. Но так оказалось не везде. Ожидали проблем с сильным ветром и, конечно, опасались провалиться: все-таки еще ноябрь. Путь нам преградили торосы. Это нагромождения расколотого льда, они оказались неожиданно большие, почти как в настоящих морях. Похоже, что море, как огромная замерзающая кофемолка, перемалывало ледяные поля друг о друга, пока обломки окончательно не смерзлись. Такими мы их и увидели, — делится впечатлениями Юрий Кринских.

При этом большая часть пути прошла по ровному льду.

— Наградой за наши педальные труды стали фантастические пейзажи огромных ледяных полей и сюрреалистическое ощущение нахождения в Арктике или даже на другой планете. Кто-то из наших предков ходил на вепря, кто-то на Наполеона, а мы теперь можем рассказать, что пересекли Обское на велосипедах! Устали, получили кучу впечатлений, довольны.

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Велосипедисты не советуют повторять их эксперимент&nbsp;

Велосипедисты не советуют повторять их эксперимент 

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Мужчины перед заездом изучали, как правильно спасти человека, провалившегося под лед

Мужчины перед заездом изучали, как правильно спасти человека, провалившегося под лед

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Участникам заезда повезло — обошлось без происшествий

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На память осталось много интересных снимков

На память осталось много интересных снимков

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Обское морезаезд
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